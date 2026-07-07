Detenidos un padre por amenazar a su hijo con un hacha y el hijo por provocar un incendio en una vivienda en Menorca

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Maó (Menorca) a un padre por amenazar de muerte con un hacha de grandes dimensiones a su hijo, con el que tenía una orden de alejamiento. El hijo también ha sido arrestado por provocar un incendio en otro inmueble de la localidad por desavenencias relacionadas con el consumo de estupefacientes.

La intervención policial comenzó tras la llamada del hijo, quien manifestó que su padre lo estaba amenazando de muerte con un hacha de 75 centímetros. Al personarse las patrullas en el lugar, comprobaron que el presunto agresor se había atrincherado en el interior de la vivienda junto a otras dos personas.

Además, se constató que el padre estaba quebrantando una orden de alejamiento en vigor que le prohibía aproximarse a su hijo. Ante la previsión de que se estuviera cometiendo un delito flagrante, los agentes se vieron obligados a forzar la entrada del inmueble.

Durante la intervención, el implicado opuso una gran resistencia y causó daños materiales al fracturar parte del material policial, llegando a lesionar a tres de los policías actuantes, quienes requirieron asistencia médica.

En el registro de la casa, los agentes intervinieron diversas armas blancas, concretamente un hacha de casi 75 centímetros de longitud, un cuchillo de cocina de 35 centímetros y un abrecartas.

Por todo ello, el hombre fue detenido como presunto autor de los delitos de amenazas graves, quebrantamiento de orden de protección, atentado a agentes de la autoridad y daños materiales.

Posteriormente, los agentes averiguaron que, antes de la disputa familiar, el hijo había acudido a otra vivienda de la localidad donde presuntamente provocó un incendio tras conseguir material inflamable.

El motivo de esta acción habrían sido desavenencias previas supuestamente relacionadas con el consumo de estupefacientes, razón por la cual el hijo también fue detenido como presunto autor de un delito de incendio.