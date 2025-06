Qué fue de Paqui ‘La Coles’, la presunta amante de Víctor Janeiro: el origen de su mote y sus polémicas

Formó parte uno de los programas más legendarios de la parrilla televisiva. Sin embargo, y tras 14 años de emisión, se despidieron de la audiencia en el 2023. Una trayectoria audiovisual que muy pocos programas han logrado cosechar, y a las pruebas nos remitimos. Y es que, lo que consiguió el equipo de Sálvame no lo vieron venir los altos cargos de la cadena. De hecho, a lo largo de sus años de vida, fueron muchos los invitados, colaboradores y rostros que aparecieron por el plató. Una serie de personalidades donde figuran nombres como el de Paqui ‘La Coles’. Una mujer de armas tomar que aterrizó en el formato allá por el 2011.

Por aquel entonces, la familia Ubrique se encontraba en el foco mediático. Un entramado cuyas referencias y contenidos iban más allá de la sonada historia entre Belén Estaban y Jesulín, que tanto contenido ha dado a la prensa rosa desde finales de los años 90 y principios de los 2000. De esta manera, y lejos de estar relacionada con el ex torero, Paqui ‘La Coles’ se presentó en Telecinco para hablar de la relación que había mantenido con Víctor Janeiro. Un romance casual que, en palabras de la mujer, estuvo marcado por momentos repletos de pasión.

Cabe recordar que, por aquel entonces, Víctor Janeiro estaba comenzando su historia de amor con la periodista Beatriz Trapote, con quien está actualmente casado y es la madre de sus tres hijos. Pero, Paqui ‘La Coles’ no tuvo reparos en sincerarse con el equipo de Sálvame y contarles cómo había sido su íntimo encuentro con el hermano de Jesulín.

«Una relación sexual, emocional y confidencial», definió. Y es que, no fue solamente el relato de la mujer lo que dejó sin palabras al equipo del programa, también lo hicieron sus inesperadas reacciones. Respecto a Víctor Janeiro, no dudó en sincerarse. «No duraba conmigo ni cinco minutos», confesaba sobre cuando, presuntamente, mantenían relaciones. Además, en una ocasión, se atrevió a llamarlo en pleno directo. «¿Echas de menos mis coles?», le llegó a preguntar. «¿Las de Bruselas?», dijo él. Fue así como se le asignó su conocido apodo.

Las últimas apariciones televisivas de Paqui ‘La Coles’

Pero, igual que llegó a la vida de la audiencia de Telecinco, se fue. No fue hasta el 2022 que volvió a aparecer por el plató de Sálvame. Un reencuentro con los míticos colaboradores donde confesó ser muy feliz con su vida. «Recuerdo mi etapa en la televisión como una etapa bonita en la que al menos la gente reía conmigo y a veces lo echo de menos», dijo. Respecto a Janeiro, indicó que lo había visto «dos veces más, pero yo no les hablo si ellos a mí no me hablan».

Eso sí, antes de reaparecer en Sálvame, Paqui ‘La Coles’ participó en First Dates, popular show de citas a ciegas de Cuatro. Una aparición que tuvo lugar en el 2017 y donde tuvo una cita con Sergio. Sin embargo, la velada no acabó bien. De hecho, la participante llegó a amenazar a su cita con pegarle. «En invierno, con el frío, me ducho solo una vez a la semana», le dijo el soltero. «¡Qué guarro! No me digas eso que te pego, ¡eh!», le respondió ella disgustada.