El pasado de Angie Cárdenas de ‘Aruser@s’ como colaboradora del ‘Deluxe’

Angie Cárdenas se ha convertido en una de las caras del éxito de Aruser@s en las mañanas de laSexta, siendo la subdirectora del programa —además de mujer del presentador y madre de varios de los colaboradores—. Como ya hemos contado en Happy FM, su ausencia al final de la temporada ha dejado muchas dudas sobre qué pasará con su futuro, por lo que es buen momento para recordar que no siempre estuvo como colaboradora de Aruser@s y de Arucitys, la versión que se emitió durante décadas en 8TV para Cataluña con enorme éxito. Aunque pocos lo recuerden, Angie tuvo un breve paso como colaboradora de Sábado Deluxe (la versión golfa de Sálvame) debido a la rebelión de varios colaboradores históricos del programa en el año 2017.

Hay que remontarse a hace casi una década. Sálvame dominaba en las tardes, Telecinco era líder de audiencia y Aruser@s no existía, puesto que se emitía sólo para Cataluña y en horario de tarde. Todo comenzó con el movimiento de Antena 3, pasando Tu cara me suena de la noche de los jueves a la del viernes, donde consiguió lo impensable: ganar en audiencia al programa del corazón. Debido a que la situación ponía en peligro los datos de Telecinco, la cadena de Fuencarral decidió mover el Sálvame ‘golfo’ a la noche del sábado, aprovechando este movimiento para reducir el sueldo de colaboradores como María Patiño, Belén Esteban y Lydia Lozano, que veían como su tiempo en pantalla se reducía. Como era de esperar, varios de ellos pusieron el grito en el cielo y se negaron, por lo que sus puestos fueron cubiertos por nuevas caras, en un intento de dar un lavado de cara al programa.

Un cambio en ‘Sábado Deluxe’ para subir audiencias

Pilar Rahola, Nieves Herrero y Angie Cárdenas se unieron a una tertulia de actualidad en la que se trataban temas de sociedad y noticias alejadas del mundo del corazón y los realities. Se trataba de un movimiento que trataba de llevar al Deluxe el espíritu de La Noria, programa presentado por Jordi González y que mezclaba política, realities y corazón en las noches de los sábados hasta que tuvo que ser cancelado por el boicot de anunciantes provocado tras anunciar que entrevistarían a la madre del Cuco, el principal sospechoso de la muerte de Marta del Castillo.

En aquel momento Angie era poco conocida a nivel nacional, aunque ya había formado parte de Hora punta, una de las apuestas de La 1 para luchar contra El Hormiguero, pero sí que era una de las caras más conocidas de Cataluña. Junto a la llegada de Angie Cárdenas, también debutó Carmen Borrego, hermana de Terelu Campos, que saltó a la fama meses antes gracias al reality Las Campos, que protagonizó junto a su hermana y su madre.

Carmen se terminó quedando en el universo Sálvame, pero la aventura de Angie como colaboradora duró muy poco, desapareciendo de una semana para otra sin previo aviso después de que tocar otro tipo de temas en el Deluxe no diese los resultados esperados. Desde entonces regresó en exclusiva a Arucitys para 8TV en Cataluña. Desde septiembre de 2018, el programa saltó a las mañanas de laSexta con un importante éxito, siendo Angie Cárdenas una de las responsables del mismo.