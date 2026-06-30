¿Por qué Angie Cárdenas ya no está en ‘Aruser@s’? Alfonso Arús, obligado a explicarlo

La ausencia de uno de los rostros más queridos de Aruser@s había encendido las alarmas entre los seguidores del programa. Tras varios días sin aparecer en pantalla, los espectadores empezaron a preguntarse qué le ocurría a Angie Cárdenas, colaboradora, subdirectora del espacio y mujer de Alfonso Arús. Consciente de la preocupación, el propio presentador ha tenido que salir al paso para tranquilizar a la audiencia, puesto que no se había dado ninguna explicación. Aunque es habitual que el programa no suela dar detalles cuando un colaborador no asiste a su puesto de trabajo, lo cierto es que Angie es una de las personas más importantes del programa. Además de ser esposa de Arús y madre de algunos de los colaboradores, es subdirectora del programa y de la productora del mismo, por lo que es alguien fundamental.

Tras varios días de silencio, el público del programa de laSexta preguntaba en masa en redes sociales y en el WhatsApp del programa qué le estaba pasando a Angie. Aunque se trata de una familia muy discreta, Arús hizo un alto en el guion para abordar el tema que tenía en vilo a muchos de sus fieles. El comunicador quiso lanzar un mensaje claro y directo para zanjar cualquier rumor: «Agradecemos a la gente que se preocupa por Angie. Está bien de salud y se incorporará en breve de nuevo al programa», explicó. Lo cierto es que desde que lanzó esta explicación han seguido pasando días y nada se ha vuelto a saber de ella, que está desaparecida de las redes sociales desde hace mucho. Tampoco sus hijos han vuelto a compartir nada junto a ella, lo que tranquilizaría mucho a la audiencia.

El presentador no quiso entrar en más detalles sobre los motivos concretos por los que su compañera lleva varios días alejada del plató, pero su intervención sirvió para calmar a una audiencia que, ante el silencio de los últimos días, ya empezaba a temerse lo peor. Con ese breve inciso, Arús dejó claro que se trata de una ausencia puntual y que la colaboradora regresará muy pronto a su sitio habitual. No es la primera vez que el presentador recurre a este tipo de mensajes: el matinal ha hecho de la cercanía y la complicidad con el espectador una de sus grandes señas de identidad, y la familia no duda en dar explicaciones cuando algo preocupa a quienes les siguen cada mañana. Es de suponer que el problema que tenga lo esté pasando en el pueblo en el que el matrimonio ha creado su hogar, junto a sus hijos.

La ausencia más sonada del programa la protagonizó el propio Alfonso, que en diciembre de 2024 pasó varias semanas alejado del plató por una gripe que le mantuvo fuera de juego. Aquello sirvió como oportunidad para descubrir que Hans, el hijo pequeño de la familia, es un calco de su padre a la hora de presentar, por lo que se ha convertido en su mejor sustituto para mantener el programa en caso de ausencia, llegando a ganarse el puesto como presentador de Aruser@s Weekend, el programa que se emite en las mañanas de los fines de semana.

Un matrimonio que es la columna del programa

La preocupación de los espectadores no es casual. Angie Cárdenas no es una colaboradora más: además de aparecer en pantalla, ejerce como subdirectora de Aruser@s y es una pieza fundamental del engranaje del matinal. Junto a Alfonso Arús forma uno de los matrimonios más sólidos y reconocibles de la televisión, una pareja que ha convertido el programa en un auténtico negocio familiar a través de su productora, Aruba Producciones.

La relación entre ambos se extiende ya por más de tres décadas y ha superado momentos complicados, incluida una sonada crisis y posterior reconciliación que vivieron en buena parte a la vista del público. Hoy, ya como abuelos, presumen de una unión consolidada que se refleja también en su forma de trabajar codo con codo cada mañana, donde la química entre los dos es uno de los grandes atractivos del espacio.

Una familia al completo en el plató

De hecho, la familia Arús está muy presente en el día a día del programa. Sus cuatro hijos ocupan distintos puestos tanto delante como detrás de las cámaras: unos trabajan en la producción y otros se han animado a dar el paso hacia los focos. Uno de ellos, Hans, ha llegado a ponerse al frente de la presentación en alguna ocasión en la que su padre no ha podido estar, demostrando que el relevo generacional está más que asegurado y que el sello familiar es ya parte indispensable de la identidad de Aruser@s.

El programa que lidera las mañanas de laSexta

La inquietud por la salud de Angie se entiende mejor si se tiene en cuenta el peso de Aruser@s en la parrilla. El matinal es uno de los pocos espacios capaces de aportar liderazgos a la cadena en su horario, por lo que cualquier cambio en su equipo habitual genera de inmediato la atención de una audiencia muy fiel.

Con el mensaje tranquilizador de Alfonso Arús, los seguidores del programa pueden quedarse más tranquilos a la espera de ver de nuevo a Angie Cárdenas en su puesto. Todo apunta a que su regreso será cuestión de muy pocos días, devolviendo la normalidad a uno de los matinales más seguidos de la televisión y reuniendo de nuevo, ante las cámaras, al matrimonio que sostiene el éxito del formato.