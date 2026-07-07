La Policía identifica a los implicados en un aparatoso incendio en plena calle de Arturo Soria (Madrid)

La rápida intervención de policías y bomberos ha evitado la mañana de este martes que un aparatoso incendio de contenedores de ropa y papel se extendiera a los vehículos aparcados en la conocida calle de Arturo Soria de Madrid. Una patrulla de paisano de la Policía Nacional ha conseguido identificar a los presuntos autores en cuestión de minutos.

El incendio se ha declarado pasadas las 12:30 horas de la mañana en un conjunto de contenedores de papel y de ropa frente al número 353 de la calle de Arturo Soria en Madrid.

En un par de minutos, las llamas han alcanzado los seis metros de altura, afectando a un árbol próximo y a varios vehículos aparcados en las cercanías.

La presencia en ese momento de una patrulla de policías nacionales de paisano ha evitado que el fuego fuera a mayores, cuando el portero del edificio ha reaccionado con rapidez intentando apagar las llamas y alertando a los bomberos.

Una pareja de sospechosos

De inmediato han acudido dos patrullas de la Policía Municipal para garantizar el tráfico de vehículos y de peatones entre la humareda, mientras una dotación de bomberos apagaba las llamas en cuestión de minutos.

Ha sido en ese momento cuando los policías nacionales han interrogado a los testigos del incendio y estos les han señalado la presencia de una pareja de sospechosos que no habían podido huir en su coche porque se trata de una calle sin salida.

Los testigos han indicado que los dos hombres habían llegado en un vehículo, se habían quitado las camisetas y, tras revolver en el interior de los contenedores, habían arrojado algo dentro, desatándose las llamas a continuación.

Los policías nacionales, con el apoyo de una unidad de la Policía Municipal, han interrogado en el lugar a los dos hombres, de unos cuarenta años, e inspeccionado su vehículo, descubriendo varias infracciones administrativas, quedando a disposición de los agentes mientras se investigan los hechos.