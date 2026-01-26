«Me han puesto entre la espada y la pared» gritaba el bombero de Murcia que esta mañana ha intentado prenderse fuego a lo bonzo frente al Ayuntamiento de la ciudad. El bombero, que denunciaba las malas condiciones de su colectivo en la ciudad, se prendió fuego, pero la Policía Local lo apagó de inmediato y le arrestó.

Los hechos han tenido lugar a las 8:50 horas de esta mañana en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia, frente a las oficinas municipales, y ante multitud de testigos.

El bombero, perteneciente al servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de Murcia, denunciaba con un megáfono las malas condiciones laborales del colectivo, mientras esgrimía un hacha con movimientos agresivos.

Tras la llegada de la Policía Local, el bombero ha comenzado a amenazar con prenderse fuego a lo bonzo. Al cabo de unos minutos, el bombero de Murcia ha agarrado una botella y se ha ha echado el liquido inflamable por encima.

Ignorando las órdenes y peticiones de los policías, el hombre se ha prendido fuego, pero los agentes de la Policía Local lo rociaron rápidamente con los extintores que tenían preparados, apagando las llamas de inmediato y arrestando al protagonista.

El Ayuntamiento de Murcia ha reaccionado abriendo un expediente de información reservada al bombero que ha sido apartado de todas sus funciones.