Quién es Jimeno, el colaborador ‘charro’ de ‘Y ahora Sonsoles’: su edad y de dónde es

Hay voces que se te meten en casa sin pedir permiso y ya no se van. La de Antonio Jimeno es una de ellas. Nació en Valladolid en el año 1981, pero se ha criado en Salamanca desde pequeño. Este comunicador ha convertido su acento charro y su humor cercano en una seña de identidad que hoy reconoce media España. Tanto presume de tierra adoptiva que él mismo lo resume con una frase ya legendaria que se puede leer en su cuenta de Instagram a modo de presentación: «Más charro que el hornazo». Repasamos la vida del colaborador que se ha convertido en estrella de Buenos días Javi y Mar, en Cadena 100, y que ha llegado a Y ahora Sonsoles con su mítica sección con niños que ha enamorado a España, primero en la radio y después en televisión.

Su historia tras los micrófonos arranca tras cursar el máster de la Cadena COPE, la puerta de entrada por la que han pasado buena parte de las grandes voces del país. A partir de ahí, Jimeno demostró ser un hombre de radio, comenzando en el mundo de la producción, aunque siempre dando colaboraciones en diferentes programas. Ha sido en Cadena 100, la emisora musical de COPE, donde se ha dado a conocer ante el más de millón de oyentes que escuchan cada mañana su sección. Pero, además de la radio, también ha demostrado que es capaz de moverse con soltura también ante las cámaras. Estos son algunos de los formatos televisivos por los que ha pasado:

‘Dani y Flo’ , en Cuatro.

, en Cuatro. ‘Hazlo por mil’ , en Telemadrid.

, en Telemadrid. ‘Trece eslabones’, en Trece TV.

Su éxito comienza en la radio

Aunque su salto a Antena 3 le ha dado mucha popularidad, la carrera de Jimeno comienza a despuntar en Buenos días, Javi y Mar, el programa matinal de Cadena 100 que capitanean Javi Nieves y Mar Amate. Su vínculo con Javi Nieves, de hecho, viene de lejos: ya coincidieron en el programa despertador Despertarock’, en la emisora Rock & Gol, que conocemos actualmente como RockFM.

Desde entonces, Jimeno ha estado cerca de Javi Nieves y ha formado parte de sus proyectos, tanto en Cadena 100 como en COPE. Aunque lleva mucho tiempo trabajando en Buenos días, Javi y Mar, desde el año 2021 es el productor ejecutivo, teniendo más peso. Además, pone voz a la sección estrella del programa en la que no duda en preguntar a niños sobre temas que podrían no interesarles, dejando grandes momentos.

‘Los niños y Jimeno’: el secreto de su magia

Si algo ha catapultado a Jimeno al corazón de la audiencia es su sección Los niños y Jimeno, donde entrevista a los más pequeños. Él mismo lo tiene claro: el secreto está en escucharlos de verdad, porque «van con la verdad por delante» y sin los filtros de vergüenza o miedo de los adultos. A ello suma ‘La noticia de Jimeno’, su recopilatorio de noticias absurdas donde, asegura, la realidad supera a la ficción cada día.

Su salto definitivo ha sido en la última temporada, cuando ha fichado por Y ahora Sonsoles, realizando en televisión su mítica sección de niños, rebautizada como ‘Y ahora son coles’, aunque la compagina con su trabajo en la radio. En ella entrevista a pequeños en diferentes colegios y les pregunta sobre temas de política, sociedad y noticias de gran interés en informativos.