Carolina Marín, galardonada con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

Carolina Marín recibió una distinción más en su ilustre carrera deportiva. La onubense dejó la raqueta en este 2026 tras una trayectoria única e irrepetible en el mundo del bádminton. Y por ello el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, le concedió este martes la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo.

El Gobierno quiso galardonar a Carolina Marín «en reconocimiento a una trayectoria deportiva extraordinaria y a su decisiva contribución a la proyección internacional de nuestro país». Con esta distinción, la máxima condecoración que concede el Gobierno de España en el ámbito deportivo, se reconoce la excepcional carrera de una deportista que ha cambiado para siempre la historia del bádminton español.

Nacida en Huelva en 1993, Carolina Marín ha contribuido de forma determinante a la visibilidad y el desarrollo de un deporte con escasa tradición en nuestro país hasta la irrupción de sus éxitos. Su trayectoria, de hecho, ha impulsado el reconocimiento internacional de España y ha inspirado a nuevas generaciones de deportistas.

Más allá de sus logros deportivos, Carolina Marín también representa los valores que promueve la Real Orden del Mérito Deportivo: el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia, destacando su capacidad para sobreponerse a graves lesiones y regresar a la élite. De hecho, su trayectoria constituye uno de los ejemplos más destacados de resiliencia en el deporte contemporáneo.

El palmarés de Carolina Marín

Carolina Marín se proclamó campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 y conquistó, además, tres Campeonatos del Mundo (2014, 2015 y 2018) y siete Campeonatos de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024). Asimismo, ganó en dos ocasiones el prestigioso All England (2015 y 2024).

Además, alcanzó el número uno del ranking mundial y consiguió 39 títulos internacionales. Entre ellos, siete torneos de categoría Superseries. En 2014 se convirtió en la primera jugadora no asiática en conquistar un Campeonato del Mundo, un hito histórico que consolidó al bádminton español en la élite internacional y que, posteriormente, refrendó con dos nuevos oros mundialistas.

A lo largo de su carrera, Carolina Marín ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Princesa de Asturias de los Deportes (2024), la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2016) y el Premio Nacional del Deporte ‘Reina Letizia’ (2014).

Con la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, el Gobierno de España expresa el reconocimiento de toda la sociedad a una deportista que ha engrandecido el nombre de nuestro país a través de sus éxitos y que ha sido ejemplar, dentro y fuera de la pista.

Y es que Carolina Marín es, sin duda, un ejemplo de cómo el talento, el trabajo y la determinación pueden derribar barreras y abrir nuevos caminos para las generaciones futuras. Con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, Carolina Marín une su nombre a una lista en la que figuran personalidades de la talla de Pau Gasol, Rafael Nadal, Blanca Fernández-Ochoa, Andrés Iniesta, Teresa Perales, Arantxa Sánchez-Vicario, Carlos Sáinz o Miguel Induráin, entre otros.