Karol G anuncia nueva gira, con tres conciertos en España: fechas, ciudades y cómo comprar las entradas

Karol G, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas más queridas y consagradas no solamente de su Colombia natal, sino de todo el mundo. Siempre tuvo claro que la música era su vida, por lo que no dudó en luchar hasta hacer su sueño realidad. ¡Y de qué manera! Recordemos que ha hecho historia recientemente al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival Coachella. Además, en nuestro país, llegó a colgar el cartel de «no hay entradas» en cuatro conciertos consecutivos (20, 21, 22 y 23 de julio de 2024) en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Lo cierto es que la de Medellín quedó tan sumamente enamorada de nuestro país que ha querido regresar en su nueva gira, Viajando Por El Mundo Tropitour. En esta ocasión, no ha querido centrarse solamente en la capital, sino que ha querido pisar otras dos ciudades españolas. De esta forma, ha dado a conocer no solamente las tres fechas en España, sino también las ciudades y los recintos escogidos para la ocasión.

¿En qué ciudades españolas actuará la colombiana?

Los lugares españoles escogidos, por el momento, para formar parte de este Viajando Por El Mundo Tropitour son los siguientes:

3 de junio de 2027 – Barcelona – Estadi Olímpic Lluís Companys

11 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico de La Cartuja

24 de junio de 2027 – Madrid – Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo conseguir las entradas para Karol G en España?

Los seguidores de la colombiana podrán acceder a la venta de entradas de forma anticipada a través de varias preventas, entre ellas una que realizará la artista y que comenzará el lunes 27 de abril. Para poder acceder a ella, los fans de Estados Unidos, Canadá y Europa deben registrarse en karolgmusic.com desde este mismo momento hasta el viernes 24 de abril a las 16:00 horas.

Por si fuera poco, también habrá una preventa para los usuarios registrados en Livenation, que estará disponible a partir del miércoles 29 de abril a las 10:00 horas. Por último, las entradas para público general se pondrán a la venta a partir del jueves 30 de abril a las 10:00 horas, tanto en Livenation como en Ticketmaster. En cuanto a precios, la entrada tendrá un coste desde 70,50 euros.

Todas las fechas del ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’