Bildu, partido del etarra convicto Arnaldo Otegi, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, del que es uno de sus socios más fieles, la lista de investigados y condenados por violación, acoso o delitos contra la libertad sexual. Con esos datos pretende estigmatizar a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. También ha pedido las conclusiones de las investigaciones internas abiertas contra policías y guardias civiles.

Jon Iñarritu, diputado del partido de Otegi, ha presentado una pregunta parlamentaria para respuesta por escrito del Gobierno sobre los «casos de delitos sexuales cometidos por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil)».

Concretamente, se interesa por saber cuántos miembros de estos cuerpos «han sido detenidos o investigados judicialmente por delitos de agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual o delitos contra la libertad sexual en los últimos diez años». Bildu exige al Ejecutivo socialista que entregue los datos «desglosados por años, cuerpo policial, tipo de delito y situación procesal». Es decir, si el caso se encuentra en «investigación, imputación, condena, absolución».

De todas ellas, se interesa por saber cuáles «arrancaron por denuncias realizadas a través de los protocolos antiacoso de ambos cuerpos». Además, se interesa por saber cuántos de ellos se encuentran en activo en el momento de los hechos denunciados.

Expedientes y procedimientos internos

En ese mismo sentido, se interroga al Gobierno sobre el número de «expedientes disciplinarios» incoados por la Policía Nacional y la Guardia Civil en ese mismo período de tiempo «por conductas de acoso o agresión sexuales», así como los resultados de ellos.

Otro de los documentos que solicita Bildu son los «procedimientos internos» que desde 2019 se habrían abierto en ambos cuerpos al aplicar los protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo.

En esa misma línea Iñárritu pide al Ejecutivo expresar cuántas de esas denuncias internas han acabado en «traslado del denunciado, suspensión cautelar, apertura de expediente disciplinario o comunicación al Ministerio Fiscal». Y cuáles de ellos acabaron «sin investigación completa y por qué motivos».

Por otro lado, el Gobierno se pregunta por las conclusiones que ha tenido la inspección extraordinaria de los protocolos que anunció el ministro, Fernando Grande-Marlaska.

Y, finalmente, se interesa por saber si el Gobierno de Sánchez tiene «estadísticas periódicas sobre acoso o delitos sexuales dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Petición de la ubicación de sus controles

Bildu también presentó hace unas semanas una pregunta parlamentaria para respuesta por escrito del Ejecutivo sobre el «número de controles policiales que han sido realizados por la Guardia Civil y por la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra en los últimos cinco años».

El mismo representante de la izquierda abertzale exigió a la administración central que entregase un listado con «año, fecha, provincia, municipio, punto kilométrico, cuerpo policial, objetivo del mismo, número de personas identificadas, detenidas y propuestas para sanción y motivo de estas últimas».

No es la única iniciativa que el parlamentario vasco ha llevado a la Cámara Baja para ejercer más control sobre la Benemérita y la Policía Nacional. También se ha interesado por conocer el «número de agentes que han sido detenidos en los últimos cinco años por estar presuntamente implicados en delitos vinculados al narcotráfico».

En este caso, el diputado de Bildu exige al Gobierno que se le entregue la información detallada «por años, meses, provincias, cuerpo policial y hechos imputados».