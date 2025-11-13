Los expertos mandan un aviso: si encuentras estos agujeros en el jardín, puedes tener cerca a estos animales

Al encontrar agujeros y tierra removida en tu jardín, es normal preocuparse. Aunque es algo común, detrás de esos daños suele haber un animal que los causa. Saber cuál es el responsable es fundamental para proteger tu jardín y evitar que el problema siga creciendo.

No basta con reparar el suelo únicamente, sino también entender qué animal está allí para poder tomar las medidas correctas. ¿Quieres saber cómo puedes identificarlo?

Señales y pistas para identificar qué animales hacen agujeros en tu jardín

El primer paso para resolver este misterio es observar con atención el entorno y las características de los agujeros. La localización, el tamaño y la forma de los mismos ofrecen pistas valiosas sobre el tipo de animal que podría estar involucrado. Éstas son las pistas más destacadas:

Ubicación del daño: si los agujeros aparecen cerca de árboles, estructuras o en el centro del césped, puede indicar diferentes especies. Por ejemplo, los topos prefieren áreas abiertas mientras que las marmotas suelen establecerse en los bordes o cerca de construcciones.

Tamaño y forma: agujeros pequeños y múltiples sin montículos pueden indicar topillos, mientras que montículos cónicos y grandes acumulaciones de tierra suelen ser obra de topos. Los mapaches, por otro lado, pueden levantar grandes porciones de césped, casi como si fueran alfombras.

Momento de actividad: identificar si el daño ocurre de día o noche también ayuda a descartar opciones. Animales nocturnos como los zorrillos o armadillos actúan cuando dormimos, mientras que las marmotas y ardillas son activas durante la luz solar.

Otras señales: rastros como huellas, excrementos o restos de comida cerca de los agujeros pueden confirmar la presencia del animal responsable.

Los principales culpables detrás de los agujeros en el jardín

Una vez analizadas las pistas, es posible determinar qué animal podría estar cavando en tu jardín. Estos son los más comunes:

Topos: son excavadores expertos que crean túneles en busca de insectos, dejando montículos de tierra con forma de volcán, que son fácilmente identificables.

Topillos: se trata de pequeños roedores que crean varias entradas poco profundas, con menos montículos visibles que los topos.

Zorrillos: aunque son nocturnos, pueden cavar pequeños agujeros buscando insectos, especialmente si hay crías.

Mapaches: estos animales levantan grandes áreas de césped y dejan huellas con dedos largos, a menudo cerca de basura o restos de comida.

Armadillos: son comunes en zonas cálidas. Excavan numerosos hoyos poco profundos mientras buscan alimento durante la noche.

Marmotas: prefieren lugares abiertos cerca de construcciones, con madrigueras de entradas amplias y complejas redes subterráneas.

Ardillas y ardillas listadas: al enterrar y desenterrar semillas, dejan agujeros superficiales cerca de tocones o maleza.

Ratas: sus túneles están bien ocultos cerca de cobertizos o pilas de leña, y suelen encontrarse restos de comida o nidos.

Aves como pavos salvajes: aunque causan menos daños, pueden rascar la tierra en busca de alimento en ciertas épocas del año.

Cabe destacar que otros animales como serpientes o coyotes no suelen cavar, sino que ocupan madrigueras abandonadas, por lo que su presencia no implica que sean los responsables directos de los agujeros.

Si tras un análisis exhaustivo no consigues identificar al causante o el daño se vuelve recurrente y severo, la mejor opción es recurrir a profesionales en control de fauna.