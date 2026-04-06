Los ecologistas no dan crédito: los pájaros están reciclando colillas de cigarros para hacer sus nidos

Los herrerillos comunes urbanos están introduciendo colillas de cigarrillo en sus nidos, posiblemente como sustitutos de plantas aromáticas que cada vez son más escasas en las ciudades, según un estudio experimental realizado con 33 familias de estos pájaros y publicado en Animal Behaviour. Según los investigadores este comportamiento podría mejorar algunos parámetros fisiológicos en los polluelos y reducir la presencia de ciertos parásitos. Sin embargo, la comunidad científica plantea dudas acerca de los posibles efectos negativos a largo plazo de la exposición a residuos tóxicos.

«Nuestro estudio indica que las colillas de cigarrillo pueden ser utilizadas por los herrerillos urbanos como una estrategia adaptativa oportunista, mimetizando la función de los materiales vegetales aromáticos en el control de parásitos y contribuyendo potencialmente al bienestar de los polluelos (al menos a corto plazo)», señalan los autores del estudio. En la naturaleza, los herrerillos comunes urbanos añaden plantas aromáticas como la lavanda en los nidos para repeler los parásitos. Ante la escasez de estos recursos en las ciudades, recurren a las colillas de cigarrillo, que contienen nicotina, un conocido repelente de insectos.

¿Por qué los pájaros están llevando colillas de cigarrillos a los nidos?

Un estudio de la Universidad de Łódź (Polonia) señala que algunos pájaros utilizan las colillas de cigarrillos para proteger sus nidos. Los investigadores han observado este comportamiento en lugares como las islas Galápagos, México o Nueva Zelanda, y en algunas ciudades europeas incluso han llegado a ver nidos construidos dentro de ceniceros. Todo apunta a que la clave está en la nicotina, que actúa como repelente de pulgas, garrapatas y otros parásitos.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores compararon tres tipos de nidos (naturales, con colillas añadidas y nidos artificiales esterilizados), y los resultados fueron muy claros. Los polluelos criados en nidos con colillas presentaban niveles más elevados de hemoglobina y hematocrito, lo que indica un mejor estado fisiológico, similar al de aquellos que crecían en nidos sin parásitos. Además, se observó una menor presencia de ectoparásitos como pulgas, ácaros o larvas de mosca, aunque la reducción no fue tan notable como en los nidos completamente esterilizados, donde los parásitos casi desaparecían por completo.

En cuanto al crecimiento, los polluelos criados en nidos esterilizados presentaron un aumento significativo en la longitud de las alas, lo que apunta a que un entorno prácticamente libre de parásitos favorece más el desarrollo. Y es que la presencia de ectoparásitos como pulgas, ácaros, garrapatas o larvas de mosca fue mucho mayor en los nidos naturales, menor en los que contenían colillas y casi inexistente en los nidos esterilizados.

Sin embargo, la comunidad científica advierte de que no todo son buenas noticias. Aunque a corto plazo parece haber mejoras en la salud de los polluelos, también existe el riesgo de efectos tóxicos derivados de los compuestos químicos de las colillas, como posibles daños en las células. Consideran que este comportamiento debe analizarse con cautela, valorando tanto sus ventajas como sus posibles consecuencias negativas a largo plazo.

Estudio

Los investigadores analizaron a 99 pájaros criados en tres tipos de cajas nido (esterilizadas, naturales y con colillas) y compararon su estado de salud según el tipo de entorno en el que crecían. Al cumplirse 13 días desde la eclosión, realizaron análisis de sangre a los polluelos. Los resultados mostraron que tanto los criados en nidos estériles como en aquellos con colillas presentaban mejores indicadores de salud que los de nidos naturales sin tratar.

Después de que los polluelos abandonaran el nido, se examinó la presencia de parásitos. Se comprobó que eran mucho más abundantes en los nidos naturales, mientras que en los esterilizados prácticamente no aparecían. En el caso de los nidos con colillas, la cantidad de parásitos era algo menor que en los nidos sin tratar, especialmente en lo que respecta a moscas azules y pulgas.

Riesgos tóxicos

El tabaco contiene sustancias muy perjudiciales para la salud. El monóxido de carbono reduce la oxigenación celular, mientras que el alquitrán está relacionado con enfermedades pulmonares graves. El amoniaco potencia la adicción a la nicotina, que además estrecha los vasos sanguíneos. También hay compuestos irritantes que dañan los bronquios y afectan a la capacidad respiratoria.

Los autores del estudio advierten de los posibles riesgos asociados al uso de colillas en los nidos de los pájaros. Aunque los beneficios a corto plazo parecen claros, todavía no se conocen los efectos a largo plazo. Investigaciones anteriores en otras aves han detectado daños genéticos en ejemplares jóvenes expuestos a altas concentraciones de estos residuos, aunque no se ha podido confirmar cómo afecta esto a su supervivencia o reproducción en el futuro.

Además, los propios investigadores reconocen algunas limitaciones en el estudio, como el tamaño reducido de la muestra y la variabilidad en la presencia de parásitos entre los nidos, lo que puede influir de forma notable en los resultados del estudio.