Paula Blasi gana la Vuelta femenina tras un gran final en el Angliru

Paula Blasi sigue arrasando en el ciclismo: la corredora española ha ganado este sábado La Vuelta Ciclista a España en un épico final en el Angliru, uno de los lugares más míticos del ciclismo en nuestro país. Paula Blasi, actual campeona de Europa y tercera mundial sub-23, se convierte en la primera española en ganar La Vuelta femenina, que lleva cuatro ediciones.

Con un espectacular final en el Angliru, y tras seis etapas, Paula Blasi vuelve a poner su nombre en la actualidad del ciclismo internacional, en este caso al ganar La Vuelta femenina. La etapa la ganó la suiza Petra Stiasny, pero Blasi, del equipo UAE (el de Pogacar), es la gran protagonista de una Vuelta femenina que ha tenido un gran final en esta cuarta edición.

Nacida en Esplugues de Llobregat hace 23 años, Paula Blasi es uno de los nombres del momento en el ciclismo femenino. Viene de ganar la Amstel Gold Race, sinedo el primer triunfo español -hombre o mujer- de esta prueba tan clásica ya entre el ciclismo.

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