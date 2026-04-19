La ciclista española Paula Blasi logra una victoria histórica en la Amstel Gold Race

Paula Blasi ha hecho historia para el ciclismo español al ganar la 12ª edición de la Amstel Gold Race femenina, disputada entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Valkenburg, firmando así el primer triunfo español -hombre o mujer- de esta prueba tan clásica ya entre el ciclismo.

Nacida en Esplugues de Llobregat hace 23 años, Paula Blasi se llevó la prestigiosa prueba neerlandesa que abría el tríptico de Las Ardenas en solitario, con una demostración de fuerza y clase ante las mejores corredoras del mundo.

En una prueba de 158,1 kilómetros, la catalana, actual campeona de Europa y tercera mundial Sub-23, se escapó en solitario en el segundo ascenso al Cauberg, a falta de 23 kilómetros para la meta, un ataque en el que se deshizo de su compañera de fuga, la neerlandesa Nienke Vinke, con la que había contactado kilómetros antes.

Las favoritas trataron de trabajar en equipo para dar caza a la española, que consiguió cruzar la línea de llegada con un tiempo de 4:02:15, 27 segundos por delante de la polaca Kasia Niewiadoma y de la neerlandesa Demi Vollering, vigente campeona de Europa de ruta y de la Vuelta a España y ganadora de la prueba en 2023.

De esta manera, Blasi conquista su quinto triunfo como profesional y el primero de un corredor español, hombre o mujer, en la primera de las tres clásicas de las Ardenas -Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja-.

«No sé qué pensar. No pensaba ni correr hoy. Tengo que pensar lo que ha pasado porque no me puedo creer lo que ha pasado. Me dijeron que atacara, ataqué, y estoy viviendo un sueño», dijo la española en meta tras lograr este histórico hito para el ciclismo español.