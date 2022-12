Messi explota contra Mateu: «No está a la altura»

Leo Messi atendió a los medios de comunicación a pie de campo tras el pase a semifinales de Argentina en la tanda de penaltis frente a Holanda. Nahuel Molina y Messi adelantaron a la albiceleste y Weghorst empató el partido con un doblete antes del 90. En los penaltis, Messi marcó el suyo y Martínez paró dos.

Mateu Lahoz

«No quiero hablar del árbitro porque no puedes ser sincero, si hablas te sancionan, la FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura. Antes del partido teníamos miedo porque sabíamos lo que era».

A semifinales

«Mucha alegría, mucha felicidad. No era para ir al alargue ni a los penales, tuvimos que sufrir. Pero pasamos y es algo impresionante. Argentina está entre los cuatro mejores del mundo porque demuestra que sabe jugar cada partido con las mismas ganas y la misma intensidad. Este equipo entiende los momentos del partido. Cuando tiene que jugar, lo hace. Cuando tiene que defender, también».

Croacia próximo rival

«Croacia demostró que es una gran selección. Por momentos le jugó de igual a igual a Brasil. Es un equipo que viene trabajando con el mismo entrenador hace mucho tiempo y se conocen muy bien».

Martínez

«Tenemos ventaja con él en el arco y lo volvió a demostrar». El guardameta argentino también se quejó del arbitraje de Mateu Lahoz.