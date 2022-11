Guerra mundial en Bélgica: «Si alguien filtra algo del vestuario, será su último día aquí»

El ambiente de Bélgica en esta Copa del Mundo no pasa por su mejor momento. No por el mal rollo que haya entre los diferentes integrantes del vestuario, puesto que lo han desmentido tanto Hazard como Courtois en rueda de prensa, sino por el número de noticias que salen diariamente en torno a la selección de los diablos rojos. Este martes han hablado los dos futbolistas del Real Madrid para acallar todos los rumores sobre una posible pelea entre Vertonghen con el propio Hazard y De Bruyne. «Todos estábamos decepcionados, pero nadie se gritó el uno al otro», zanjaba el portero belga.

«Nadie esta feliz ahora mismo, pero pensamos en ganar el jueves para pasar. Es fútbol, todo puede pasar, pero lo vamos a dar todo. Estamos enfadados en el vestuario por perder, estamos decepcionados con el resultado. También habló el seleccionador después del partido. Creemos que los medios han exagerado demasiado la situación. Nosotros pensamos que podemos clasificarnos», comentó Courtois sobre la necesidad de obtener los tres puntos frente a Croacia para lograr el pase a los octavos de final.

Y es que tras la derrota de Bélgica ante Marruecos, se pudo ver a un Thibaut Courtois realmente enfadado hasta el punto de dar un puñetazo a uno de los banquillos, pero que no pasó a mayores: «Se contó una historia que no existía. Rompí un banquillo con el puño. Por supuesto, todos estábamos decepcionados, pero nadie se gritó el uno al otro. Eso no sirve. Para eso están las reuniones de equipo después».

En cuanto a la reunión que tuvieron los jugadores en el día posterior a la derrota ante Marruecos, el portero dio normalidad a dicho encuentro del vestuario con el objetivo de unirse de cara al trascendental partido ante Croacia: «El principal problema puede ser que siempre se exagera todo en las redes sociales y en los medios. Se dice de más como te llevas con tus compañeros. Al final, tuvimos ayer la reunión para hablar las cosas, y eso es lo más importante. Si pierdes siempre va a haber frustración, por eso ha sido importante que todos habláramos, para hacer la situación mas sencilla».

Por último, Courtois descarta que haya un topo dentro del vestuario: «Es una locura pensar eso. Trabajamos mucha gente a parte de los jugadores, puede que alguien dijera algo. No tenemos la necesidad de buscar a quien haya dicho algo. Eso sí, si lo encontramos, será su último día en el equipo».