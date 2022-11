Hazard pasa de las críticas: «No me molestan, la gente habla y es parte del fútbol»

Eden Hazard compareció en rueda de prensa junto a Roberto Martínez en la previa al partido de Bélgica frente a Marruecos de este lunes y donde quiso dar la cara ante las críticas que ha recibido tanto él como el combinado nacional en el debut ante Canadá, pero el jugador del Real Madrid quiere más al haberse «recuperado bien». Por otro lado, el capitán de los diablos rojos también quiso pedir ayuda a los árbitros ante las numerosas faltas que reciben jugadores como él o Neymar: «Solo espero que los rivales vean amarillas más a menudo, porque eso lo pararía en parte».

«Estoy muy bien. He jugado 62 minutos buenos, pero creo que podemos hacerlo mejor como equipo. Los fisios y todos los médicos me ayudan para estar listo para el próximo partido», comentó el futbolista de 31 años. «La recuperación va muy bien. No hay ningún problema con eso. Durante esos 62 minutos me sentí muy bien y me he recuperado muy bien. Me siento bien y me apetece jugar; eso es lo más importante para mí», añadió.

Por otro lado, el extremo belga pidió que los árbitros saquen más amarillas a aquellos jugadores que realizan muchas faltas: «Si me hacen una falta es que tengo el balón. Es parte de mi juego. Tanto yo, como Neymar, como Vini, podemos recibir faltas, pero tenemos que vivir con ello. Solo espero que los rivales vean amarillas más a menudo, porque eso lo pararía en parte. Pero si no quieres que te hagan falta, no cojas la pelota».

Hazard también quiso hablar sobre las críticas que viene recibiendo en los últimos meses: «Cuando empecé en Bélgica tampoco lo hice muy bien. No me molestan las críticas, la gente habla y es parte del fútbol. Yo me centro en el terreno de juego. Siempre habrá críticas. Lo que hago es que me intento centrar en lo que hago en el campo para ayudar a mi equipo y lo daré siempre todo».

Todas estas críticas vienen a raíz del pobre bagaje que dispone el jugador a raíz de las lesiones que ha sufrido en los últimos años, donde no le han dejado jugar en la mayor parte de los minutos: «Las lesiones forman parte del pasado. Solo quiero disfrutar en el campo. Hace dos años fue un periodo complicado para mí. Ahora estoy bien y quiero demostrar que soy un buen jugador. Cuanto más juegue seguido, mejor seré. Eso es así».

Rival duro

El capitán belga ha reconocido el gran equipo que tiene la selección de Marruecos donde consideró que pudieron hacer algo más en su estreno ante Croacia: «Contra Croacia podían haber incluso ganado ese partido. Jugaron bien. Es muy buen equipo, con jugadores que pueden marcar la diferencia. Nos tenemos que preparar muy bien. Queremos estar listos desde el inicio para marcar pronto», comentó.

Por último, el ’10’ reconoció que los debuts en una Copa del Mundo son muy complicados, como ya les pasó en 2018: «El primer partido no supimos bien cómo gestionarlo, como hace cuatro años contra Panamá. Siempre es difícil jugar el primer partido del Mundial. Quizá tenemos menos descaro. No estoy preocupado, tengo confianza en lo que hacemos. Tenemos grandes jugadores con la pelota y hay que saber encontrar al jugador libre. Tengo confianza», reconoció.