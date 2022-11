Hazard y la polémica del brazalete: «Alemania habría hecho mejor en no hacer el gesto y ganar»

Eden Hazard se pronunció sobre la polémica del brazalete arcoíris y, en especial, sobre el gesto de Alemania de taparse la boca en señal de protesta por no dejarles lucir el brazalete One Love. El futbolista del Real Madrid, que fue titular con Bélgica en la victoria por la mínima contra Canadá y lo hizo como capitán, criticó el gesto de los alemanes del partido.

«No me siento cómodo hablando de ello porque estoy aquí para jugar al fútbol», dijo el internacional belga en referencia a la polémica generada por la amenaza de la FIFA a las selecciones que llevaran el brazalete One Love de sacar amarilla a su capitán si lo hacían. Hazard explicó que él no se quería exponer a un castigo tan severo que le marcaría durante todo el encuentro y el resto del campeonato.

«No quería empezar el partido con una tarjeta amarilla, habría sido negativo para el resto del torneo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, quizá lo pospondría», comentó el capitán de Bélgica sobre los motivos que le llevaron a renunciar al brazalete. El capitán de los diablos rojos también desveló si le gustó o no el gesto de Alemania de taparse la boca antes del duelo contra Japón: «Sí, pero luego perdieron el partido».

Hazard sur le fait de ne pas porter le brassard "One Love": – "Je ne suis pas à l’aise d’en parler parce que je suis là pour jouer au foot." Sur le geste des Allemands: – "Ils auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner."https://t.co/L6LrlJeovI — RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2022

El futbolista del Real Madrid fue muy crítico con la selección que dirige Hansi Flick tras su derrota ante el conjunto nipón. «Habría sido mejor que no lo hicieran y que ganaran. Estamos aquí para jugar al fútbol, no estamos aquí para transmitir un mensaje político. Hay gente que es más indicada para hacerlo. Nosotros queremos centrarnos en el fútbol», dijo Hazard en declaraciones recogidas por RMC Sport. El belga les insta a que se dediquen a jugar al fútbol y no a mandar mensajes políticos.