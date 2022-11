La ex futbolista Alex Scott sí luce el brazalete arcoíris en el partido de Inglaterra en el Mundial

La ex futbolista británica Alex Scott ha revolucionado las redes tras aparecer en la televisión inglesa con el brazalete One Love. La que fuera lateral del Arsenal principalmente es presentadora de distintos programas deportivos en la actualidad. Este lunes ha acudido al Khalifa International Stadium para cubrir el debut de Inglaterra en el Mundial de Qatar, y en la previa del encuentro ha lucido el brazalete arcoíris a pie de campo tras la decisión de Inglaterra de no llevarlo para evitar la sanción.

La FIFA había advertido a las siete selecciones que anunciaron que portarían el brazalete que, si lo hacían, sancionarían con tarjeta amarilla a los capitanes que lo llevaran en el minuto 1 del encuentro. Por ese motivo, las federaciones han decidido dar marcha atrás y no lucir el brazalete One Love para evitar que sus capitanes empiecen el partido con una cartulina, ya que una segunda durante el choque implicaría la expulsión y perderse el siguiente encuentro.

Las selecciones estaban dispuestas a asumir una multa económica por llevar el brazalete One Love, pero no el peaje que supone que su capitán vea una amarilla. Esta decisión ha causado mucho revuelo en las redes, por lo que la FIFA ha optado por adelantar su campaña de No Discrimination, prevista para cuartos de final, a la fase de grupos para que los capitanes de las 32 selecciones puedan lucirlo durante todo el Mundial.

Esta decisión no ha evitado que Alex Scott apareciera en pantalla con el brazalete arcoíris en el brazo. La imagen de la ex internacional inglesa en la previa del Inglaterra-Irán se ha hecho viral en las redes sociales en cuestión de minutos. La FIFA evitó que las selecciones saltaran al terreno de juego con el brazalete en forma de protesta, pero no ha logrado evitar la polémica del todo que era su principal objetivo.