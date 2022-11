Las selecciones renuncian al brazalete One Love por temor a la sanción de la FIFA

Las siete selecciones europeas que iban a portar el brazalete arcoiris (One Love) en señal de protesta contra el Mundial de Qatar, han anunciado este lunes que renuncian a llevarlo porque la FIFA ha amenazado con sancionar al capitán con tarjeta amarilla en caso de lucir el brazalete. Los equipos estaban dispuestos a asumir cualquier tipo de sanción económica, pero no que su capitán se exponga a ver una amarilla antes de empezar el partido. Por eso, los siete han lanzado un comunicado conjunto asegurando que dan marcha atrás y no lucirán el brazalete.

«La FIFA ha sido muy clara, impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes portan los brazaletes sobre el campo. Como federaciones nacionales, no podemos pedir a nuestros jugadores que se arriesguen a sanciones deportivas, incluidas tarjetas amarillas», comienza diciendo el comunicado de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suiza.

«Estábamos listos a asumir multas aplicables en caso de no respeto de las reglas sobre las equipaciones y estábamos muy comprometidos sobre ese brazalete. Pero no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados, e incluso tener que abandonar el terreno», añaden las siete federaciones. En caso de ser amonestado antes de empezar el partido y ver una segunda tarjeta amarilla durante el encuentro, las selecciones perderían a su capitán para el resto de ese duelo y el siguiente, lo cual supone un riesgo demasiado alto como para exponer a sus capitanes.

El reglamento sobre las equipaciones prevé que los capitanes lleven «los brazaletes proporcionados por la FIFA» durante las fases finales. En el caso contrario, el árbitro puede pedir al jugador que abandone el terreno para «corregir su atuendo», y en caso de no respeto de esta consigna, el futbolist puede ser amonestado, siempre y cuando el árbitro lo considere oportuno.