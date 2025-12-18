Una veterinaria deja claro lo que le puede pasar si tu perro come nieve: “Lo más probable es que…”

Durante los meses de invierno, uno de los mejores planes de los que podemos disfrutar es pasar un día en la nieve con nuestro perro. Sin embargo, debemos tener especial cuidado, ya que muchos animales sienten curiosidad y, al ver la nieve por primera vez, tienden a probarla. Según la veterinaria María, «no pasa nada porque tu perro coma un poco de nieve, pero si es mucha cantidad lo más probable es que le dé dolor de estómago e indigestión».

Aunque la nieve en sí no es dañina, el riesgo real proviene de los productos químicos que se utilizan en las carreteras y las aceras, como la sal y el anticongelante. María advierte: «lo que sí puede ser peligroso son la sal y el anticongelante que pueda haber en la carretera, en los lados, en las aceras. Es muy tóxico para ellos».

¿Qué pasa si el perro come nieve?

#gpsperro #gpsgato #localizador #recomendacion ♬ sonido original – María VetiCan @mariavetican Publi 🐾 Quieres paseos tranquilos con tu perro en invierno? 🐶❄️❤️ Espero que @Tractive Pet GPS te ayude! Yo tengo el modelo DOG 6, que es el único con luz!💡📍 🛍 Código el código de descuento VETICAN los precios se quedan en: – CAT Mini: 29’40 € – DOG 6 y XL: 41’40 € – XL Adventure: 59’40 € (+ la suscripción mensual/anual para que se mantenga conectado a la red y que la localización funcione: 4-13€/mes según el plan que elijas) 🔗 Si entras a través del enlace de mi bio el descuento ya está aplicado 😘 ⚠️ Una duda que me preguntáis mucho es si se puede pasar el plan de suscripción de un localizador antiguo a otro nuevo, y la respuesta es SÍ, se puede traspasar ✅️ 👀 Hay 4 modelos, pero la luz solo la tiene el que enseño yo en el video 👀 Este, aunque ponga para perros de hasta 22kg, también sirve para perros de mayor peso, funciona igual. Lo ponen así porque el XL y XL Adventure pesan mucho y solo los pueden llevar perros grandes, y también se diferencian en que dura más la batería 👀 Necesitan COBERTURA para funcionar 👀 Para que dure más la batería debes usar el modo ahorro de energía con la wifi de casa, y NO debes tener el modo Live todo el rato activado 👀 Tienen 1 modelo para GATOS también 🐱 #tractivegps

Las patas son la parte del cuerpo más expuesta y vulnerable a los efectos del frío y los productos químicos. La mezcla de humedad, bajas temperaturas y sal puede causar irritación, heridas o incluso quemaduras en las almohadillas. María recomienda usar botines especiales o, al menos, lavar las patas con agua inmediatamente después del paseo. Además, preparar las patas con vaselina, pomadas hidratantes o ceras protectoras antes de ir a la nieve ayuda a protegerlas.

Por otro lado, no es lo mismo jugar de vez en cuando en la nieve que recorrer kilómetros sobre un terreno helado: «dependerá del perro y del tipo de ruta. No es lo mismo un perro con unas almohadillas bien curtidas que uno con esponjitas, ni caminar kilómetros por nieve constante que sólo jugar en ella de vez en cuando».

Asimismo, la tolerancia al frío varía enormemente entre perros. Los de pelo corto, de tamaño pequeño o de edad avanzada suelen necesitar una prenda de abrigo. Además, caminar sobre nieve es más cansado y puede agravar problemas articulares, especialmente en perros con artritis o artrosis.

Señales de alerta durante los paseos

Para evitar lesiones o problemas de salud, hay que prestar especial atención a una serie de señales de alerta:

Se detiene más de la cuenta.

Se lame insistentemente las almohadillas.

Cojea o camina encorvado.

Se tumba con frecuencia.

Presenta rojeces, piel levantada o heridas.

Tiene bolas de nieve o hielo entre los dedos, que pueden doler mucho.

Aparece algún objeto clavado bajo la nieve.

Al regresar del paseo, María enfatiza que es necesario secar bien al animal, especialmente las patas, y asegurarse de eliminar cualquier resto de nieve o hielo. Esto ayuda a prevenir resfriados, irritaciones en la piel y posibles heridas.

Disfrutar de la nieve con tu perro puede ser una experiencia maravillosa, siempre que se tomen las precauciones necesarias. Lo primero y más importante es planificar el paseo; elegir rutas seguras y evitar aquellos lugares donde haya sal o anticongelante. Además, conviene llevar agua para que el perro beba y no dependa de la nieve, así como premios o juguetes.

En definitiva, comer un poco de nieve no es peligroso, pero la exposición a químicos, el frío extremo y la actividad intensa pueden generar problemas si no se actúa con cuidado. La clave está en observar al perro, proteger sus patas, controlar la ingesta de nieve y asegurarse de que se mantenga hidratado y abrigado. Con estas recomendaciones, los paseos invernales pueden ser seguro, divertidos y beneficiosos para ti y tu mascota.