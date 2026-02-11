Muchos dueños de perros lo ignoran en invierno, pero este accesorio puede salvarle la vida

Más allá de la alimentación y las visitas periódicas al veterinario, los paseos son uno de los aspectos más relevantes para el bienestar tanto físico como mental de los perros. El ejercicio diario les ayuda a mantener un peso saludable, a fortalecer sus músculos y articulaciones y a estimular sus sentidos a través de sonidos y olores que sólo encuentran en el exterior. Además, el hecho de salir a pasear reduce el riesgo de problemas de comportamiento asociados al estrés, la ansiedad o el aburrimiento.

La recomendación de los veterinarios y expertos en comportamiento animal es muy clara: sacar al perro dos o tres veces al día, en función de su raza, edad y nivel de energía. Sin embargo, durante los meses de invierno, cumplir esta rutina resulta más complicado debido a las bajas temperaturas, la lluvia, el viento y las escasas horas de luz. Aquí entra en juego una advertencia que muchos dueños pasan por alto y es clave para cuidar a nuestras mascotas en esta época del año: el uso de arneses reflectantes.

Arneses reflectantes para perros en invierno

La cirujana veterinaria Ana Marques subraya que este accesorio puede marcar la diferencia. «Un consejo que daría a los dueños de mascotas durante los meses fríos y oscuros es mantener a su mascota con correa o usar un collar reflectante, simplemente porque tienden a desaparecer de la vista y son más propensos a sufrir lesiones cuando no puedes verlos o supervisarlos», explica.

Durante el invierno, los días más cortos obligan a salir a primera hora de la mañana o a última de la tarde, cuando la visibilidad es reducida. En este contexto, los arneses reflectantes se han convertido en un accesorio esencial para los dueños que se preocupan por la seguridad y el bienestar de sus mascotas.

A diferencia de los collares reflectantes tradicionales, el arnés cubre una mayor superficie del cuerpo del animal, aumentando el área visible. La demanda de este accesorio ha aumentado de forma exponencial en los últimos años, lo que ha impulsado a los fabricantes a desarrollar modelos que se adaptan a todo tipo de necesidades: bandas reflectantes sobre tejidos resistentes al agua, arneses con pequeñas luces LED recargables que mejoran la visibilidad tanto frontal como lateral…

Guía de compra

¿Sabías que elegir el arnés adecuado para tu perro es crucial? Comodidad y seguridad: Un arnés bien ajustado evita lesiones y proporciona mayor control durante los paseos, haciendo que tu perro se sienta más cómodo y seguro, algo muy importante a la hora de relacionarse con el entorno también. Mejora la postura: Ayuda a mantener una postura correcta, evitando problemas de salud a largo plazo, de ahí que sea importante elegir arneses ligeros que permitan sobretodo el correcto movimiento de las articulaciones. Encuentra el arnés perfecto: Asegúrate de elegir el arnés adecuado para el tamaño y constitución de tu perro. Siempre recomiendo si es posible que lo probéis antes de comprarlo. Una buena elección marca la diferencia en sus paseos. Asesoraros también con un veterinario fisio rehabilitador es una excelente opción.

El veterinario Adrián Conde recomienda una serie de marcas de arneses y resalta: » Un arnés bien ajustado evita lesiones y proporciona mayor control durante los paseos, haciendo que tu perro se sienta más cómodo y seguro, algo muy importante a la hora de relacionarse con el entorno también. Además, ayuda a mantener una postura correcta, evitando problemas de salud a largo plazo».

La primera es DOG Copenhagen, probablemente la más conocida de las tres. Destaca por su excelente calidad de fabricación, buenos acabados y diseños ergonómicos. Eso sí, suele ser también la opción más cara.

La segunda marca es Non-stop Dogwear, también de muy buena calidad y, en general, un poco más económica que la anterior. Es una firma muy reconocida en el ámbito del deporte canino, por lo que sus arneses están diseñados para ofrecer comodidad, resistencia y libertad de movimiento.

Por último, True Love, quizá menos conocida, pero ofrece arneses funcionales, cómodos y bastante resistentes a un precio más asequible.

En definitiva, los arneses reflectantes para perros se han consolidado como un aliado clave para los paseos invernales. Su capacidad para mejorar la visibilidad en condiciones adversas los convierte en un accesorio imprescindible para quienes desean minimizar riesgos sin renunciar a la rutina de paseo. En esta época del año, puede marcar una gran diferencia en la seguridad de nuestras mascotas.