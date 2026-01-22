Éstas son las razas de perro más inteligentes, según ‘National Geographic’: consulta si el tuyo está en la lista

Si te preguntan cuáles son las razas de perro más inteligentes, ¿qué responderías? Durante muchos años, el Border Collie ha ocupado el primer puesto en el ranking gracias a su increíble capacidad para aprender órdenes y memorizar palabras. Sin embargo, un nuevo estudio científico publicado en la revista Nature cuestiona la posición que ocupa esta raza. Se trata de un debate sobre el que han puesto el foco numerosos investigadores a lo largo de la historia, ya que medir la inteligencia de un perro es mucho más complicado de lo que parece a simple vista.

Uno de los principales problemas que plantea la comunidad científica es definir qué significa exactamente que un perro sea «inteligente». Hay un amplio abanico de parámetros que determinan la capacidad cognitiva de un animal, muchos de los cuales están directamente relacionados con la función para la que fue criada cada raza. En el caso del Border Collie, fue criado como perro pastor, razón por la cual destaca por su agilidad, obediencia y resistencia.

Las razas de perros más inteligentes

El estudio analizó de la cognición canina mediante una serie de pruebas realizadas en un entorno controlado; todas las tareas se basaron en la resolución de problemas con recompensas alimentarias o juguetes. La primera fue el saludo a una persona desconocida, que evaluó la reacción social del animal. También se midió el nivel de actividad, mediante un dispositivo FitBark colocado en el collar, y la exploración de un entorno nuevo.

La prueba del cilindro analizó el control inhibitorio, es decir, la capacidad del perro para frenar un impulso directo hacia una recompensa visible y buscar una estrategia alternativa. Mientras, la comprensión de gestos humanos midió la cognición social, evaluando hasta qué punto los perros interpretaban correctamente señales como señalar con el dedo. Por su parte, el «desvío en V» puso a prueba la resolución espacial de problemas.

Otras tareas profundizaron en procesos cognitivos más complejos. La «tarea irresoluble» evaluó persistencia, independencia y comunicación con humanos cuando un problema no tenía solución. Por otro lado, el «razonamiento lógico por exclusión» analizó la capacidad de inferir dónde se encontraba una recompensa al descartar una opción vacía. Finalmente, la prueba de memoria espacial midió cuánto tiempo retenían la información sobre la ubicación de una recompensa tras distintos intervalos de espera.

Los datos se analizaron mediante modelos estadísticos avanzados que tuvieron en cuenta variables como raza, edad y sexo, utilizando al Labrador Retriever como referencia por ser la raza más representada. El estudio cumplió con la legislación europea y fue aprobado por un comité ético universitario, con consentimiento informado de todos los propietarios.

En conjunto, los resultados confirman que la inteligencia canina es multidimensional: ninguna raza destaca en todos los ámbitos, y las diferencias cognitivas responden tanto a la genética como a la función histórica y al comportamiento social de cada perro.

Ranking

«Con la media de los resultados obtenidos en todas las pruebas se elaboró la clasificación final, basada en un máximo de 39 puntos posibles, en la que el Pastor Belga Malinois se situó en primera posición, seguido del Border Collie, el Hovawart y el Perro de Agua Español; el Malinois destacó en la mayoría de los test realizados y alcanzó una puntuación total de 35 puntos, un resultado especialmente llamativo si se tiene en cuenta que hasta ahora no solía figurar en los primeros puestos de las listas de razas consideradas más inteligentes», destaca National Geographic.

Tras sumar los resultados de todas las pruebas, los investigadores concluyeron que el Pastor Belga Malinois ocupa el primer puesto en el ranking de razas de perro más inteligentes al obtener 35 puntos sobre una puntuación máxima posible de 39 puntos. Esta raza lideró prácticamente todas las pruebas, demostrando una combinación muy poco habitual entre nuestros compañeros de cuatro patas de capacidad de adaptación y resolución, iniciativa y memoria.

El Border Collie ocupa el segundo lugar, con 26 puntos. Su capacidad cognitiva más destacada es la memoria: algunos ejemplares pueden reconocer más de 1.000 palabras y aprender nuevas órdenes con muy pocas repeticiones. El Hovawart y el Perro de Agua Español completaron los cuatro primeros puestos, con 25 y 24 puntos, respectivamente. El Hovawart destacó por confiar más en su propia memoria que en las indicaciones humanas, siendo capaz incluso de detectar cuando una persona le señalaba deliberadamente una opción incorrecta. El Perro de Agua Español, por su parte, mostró un gran rendimiento en todas las pruebas, aunque sin destacar en ninguna.

Sin embargo, los propios autores del estudio insisten en que estos resultados no deben interpretarse como una lista definitiva ni excluyente de las razas de perro más inteligentes. Su capacidad cognitiva no depende únicamente de la raza, sino también de su entorno y su educación.

La inteligencia de un perro no solo depende de su raza, sino también de su educación, su entorno y la relación que establece con las personas que lo rodean.