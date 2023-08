Esta es la razón por la que los perros ladran a unas personas y no a otras

Los perros, como seres animados llenos de emociones, no solo se comunican a través de su lenguaje corporal, sino también por medio de sus característicos ladridos. Estos son la vía que utilizan para relacionarse con otros animales y para alertar a los humanos en relación a su percepción del entorno. En ocasiones sin embargo, estos ladridos van dirigidos hacia determinadas personas o de hecho, los perros ladran a unas personas y no a otras pero ¿es debido a que realmente esas personas no les gustan? La respuesta te sorprenderá.

¿Por qué ladran los perros?

La mayoría de veces, los ladridos de los perros son malinterpretados, ya que suelen interpretarse como un sonido que asusta o también molesta, pero si lo piensas, es el modo en el que ellos se comunican.

De hecho, los perros son seres sociales que interactúan entre sí utilizando señales visuales y vocales. Por ello, sus ladridos pueden ser una manera de transmitir emociones como alegría, miedo, nerviosismo, excitación o alerta. Por ejemplo, si un perro ladra a otro mientras le damos un paseo o estamos en el parque suele ser debido a que desea llamar su atención.

La marca de territorio es otro motivo significativo que lleva a los perros a ladrar. Dado que los perros son criaturas territoriales, emplean los ladridos y otros comportamientos para establecer y defender su espacio. Si un perro siente que alguien o algo está invadiendo su territorio, es probable que ladre para advertir a otros.

Otro motivo común para los ladridos caninos es expresar su frustración o aburrimiento. Si un perro se encuentra aburrido o frustrado, podría ladrar para captar la atención de sus dueños o intentar escapar. La ansiedad por separación también puede llevar a que los perros que pasan mucho tiempo solos emitan ladridos.

Además, los perros pueden ladrar como forma de expresar dolor o incomodidad. Si un perro se lastima o experimenta dolor, es posible que ladre para comunicar su malestar a sus dueños. Las lesiones o enfermedades también pueden generar incomodidad y llevar a ladridos como forma de comunicación.

Por último, los perros pueden aprender a ladrar como un comportamiento aprendido. Si un perro recibe atención o recompensas positivas cada vez que ladra, es probable que continúe con este comportamiento. Los perros también pueden usar los ladridos como un medio para obtener lo que quieren, como comida, juguetes o atención.

¿Por qué ladran a algunas personas y a otras no?

Los perros pueden ladrar a ciertas personas y no a otras debido a diversos factores. Uno de los aspectos más influyentes es la socialización. Los perros que han sido adecuadamente socializados desde temprana edad tienden a ser más seguros y confiados en presencia de personas y otros animales, lo que reduce la probabilidad de que ladren a extraños o visitantes.

La apariencia y el comportamiento de una persona también pueden influir en la reacción de un perro. Los perros pueden reaccionar ante la ropa, el tono de voz y la postura de las personas. Si alguien parece amenazador o inseguro, el perro podría ladrar para protegerse a sí mismo o a su dueño.

El olor juega un papel clave en la reacción de los perros. Estos animales poseen un sentido del olfato agudo y pueden responder de manera distinta a personas que desprenden olores de animales o perfumes fuertes.

En algunos casos, los perros pueden ladrar debido a experiencias traumáticas pasadas. Si un perro ha sufrido maltrato o ha tenido malas experiencias con ciertas personas, es posible que ladre al encontrarse con individuos similares a quienes le generaron dichas vivencias.