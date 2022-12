Así amenaza una alcaldesa del PSOE imputada a la oposición: «Cuídese, hay cosas que la gente no sabe»

La alcaldesa del municipio zaragozano de Utebo, Gema Gutiérrez (PSOE), ha protagonizado un tenso enfrentamiento con la oposición lanzando amenazas de desvelar información comprometida de un concejal de un partido local. «Cuídese, porque hay muchas cosas que igual mucha gente no sabe y que hay que empezar también a desempolvar. No precisamente de esta Corporación o de esta Administración, sino de cuestiones personales y de hace muchos años», lanza en tono siciliano la regidora socialista.

Esta alcaldesa se encuentra imputada por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y exacción (exigir cantidades de dinero indebidas o en cuantía superior a la debida, ya sea directa o indirectamente). Una asociación cultural denunció a Gutiérrez, a la asesora técnica de Cultura y a la interventora del Ayuntamiento y su denuncia fue admitida a trámite por un juzgado de Zaragoza. El motivo de la denuncia es una factura que la asociación sin ánimo de lucro emitió al Consistorio y a la cual el Gobierno local les pedía añadir el IVA cuando eso es ilegal para entidades sociales de sin fines de lucro.

Al sacar este tema en el Pleno municipal, la alcaldesa comenzó a lanzar improperios fuera de sus casillas. «Yo expliqué ese tema. Pero es que lo que quiero incidir es que no me gusta en absoluto las insinuaciones. Me refiero a todas las cuestiones que usted y otras personas están intentando investigar para sacar esas cosas de debajo de las alfombras y de los cajones, como ustedes decían», arremete.

«Buscan supuestas falsedades, supuestas firmas falsificadas, o maniobras para hacer las cosas ad hoc, ex profeso, para nuestro beneficio. No me gusta eso nada absolutamente. Cuídese, señor La Huerta, porque hay muchas cosas que igual mucha gente no sabe y que hay que empezar también a desempolvar, y no precisamente de la Corporación o de esta Administración, sino de cuestiones personales y de hace muchos años, incluso antes de cuando yo no estaba ni siquiera en el Ayuntamiento», expresa la primera edil de Utebo.

«¡Dígalo!»

Cuando el interpelado ha preguntado: «¿A qué se refiere?». «Ah… no sé… no sé». «¿Me está amenazando?», ha respondido el afectado. «No, no, no, en absoluto. En absoluto. No es ninguna amenaza». «Sea valiente. Dígalo. Sea valiente. Dígalo, venga, ¡suéltelo!», ha pedido con insistencia el edil de la oposición. «Ya le he dicho que no es ninguna amenaza. Le he dicho que cuide usted de sugerir ciertas cuestiones porque también hay cosas que quizá puedan salir a la luz. Ya le he dicho que yo ni estaba entonces», ha concluido la alcaldesa tirando la piedra y escondiendo la mano.

El concejal de la oposición pertenece a un partido independiente de vecinos del pueblo que se fundó para sacar al PSOE de la Alcaldía después de 40 años acumulando polémicas. Recientemente, la alcaldesa fue reprobada por la mayoría del Pleno municipal por falta de previsión en un evento al que acudieron 4.000 personas.

Este municipio de más de 18.600 habitantes acumula muchas polémicas. Un anterior alcalde socialista fue investigado por un presunto delito de ordenación del territorio. También la hemeroteca recoge un truculento episodio en el que un policía local apuñaló al alcalde porque no le recibía.