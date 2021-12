Vox votará en contra de los Presupuestos municipales del Ayuntamiento de Madrid y presentará una enmienda a la totalidad. Así lo ha revelado el portavoz de la formación en el Consistorio, Javier Ortega Smith, tras reunirse este jueves con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

«En vista de que no va a mover un ápice su posicionamiento y que ha quebrado el equilibrio democrático de las urnas, le he dicho al alcalde que votaremos en contra de los Presupuestos y presentaremos a lo largo del día una enmienda a la totalidad», ha asegurado Ortega Smith en declaraciones a los medios tras salir de la reunión.

El dirigente de Vox ha recalcado que este ‘no’ a los Presupuestos es una «decisión firme». «El equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, está dispuesto a sacar los presupuestos con el apoyo de la izquierda. Esto es lamentable, porque es una traición a los madrileños y a lo que en las urnas decidieron en mayo de 2019», ha sostenido Ortega Smith.

«Se pueden bajar los impuestos»

PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalición, votarán a favor de las cuentas públicas, mientras que el resto de formaciones ya han adelantado su voto en contra: PSOE, Más Madrid y Vox.

«Lo pudimos ver hace pocos días en la aprobación de la ordenanza de Madrid Central y los vamos a ver en la aprobación de estos presupuestos. Le he dicho al alcalde que no es de recibo que siga repitiendo cuestiones que no son verdad como que si no se aprueban estos presupuestos no se podrán bajar los impuestos, porque las ordenanzas fiscales se aprueban de forma independiente a los presupuestos», ha apuntado Javier Ortega Smith.

El portavoz de Vox ha asegurado que, a pesar de las intenciones de su formación de votar en contra de los Presupuestos, su reunión con José Luis Martínez-Almeida se ha desarrollado en un ambiente de «cordialidad».