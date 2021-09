«Almeida nos ha traicionado y se ha asociado con los más comunistas del gobierno de Carmena». Lo ha dicho en HOY RESPONDE de OKDIARIO la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, al hablar de la aprobación de Madrid 360 (el nuevo Madrid Central) gracias a la fuga de cuatro concejales de Más Madrid: «Con Carmena teníamos Madrid Central y ahora con Almeida tenemos Madrid Central al cubo». Según Monasterio, «Almeida ha traicionado a sus votantes, a los madrileños y a nosotros que pactamos con él para revertir Madrid Central». Por eso en Vox, a Almeida le llaman ahora «Carmeida».

«El PP no pisa la calle. No está en la realidad», dice Rocío Monasterio al hablar de las nuevas prohibiciones para entrar con coche dentro de la M-30 por razones ambientales. «Las familias y los autónomos sólo piensan ahora en cómo demonios pagan la luz a final de mes, los gastos escolares de los niños, la hipoteca… La gente no tiene un coche viejo por gusto. La gente tiene un coche viejo porque no se puede pagar un coche nuevo. ¡Ya le gustaría a todo el mundo poder gastarse 50.000 euros en un coche eléctrico!». «75.000 autónomos con furgonetas -señala- que no cumplen para entrar en Madrid. Y ahora han rectificado y les permiten hasta las 3 de la tarde. Pero, oiga, que un fontanero no es un funcionario y tiene que entrar a Madrid a trabajar por la tarde. Van a crear un Madrid de primera categoría con patinetes y coches eléctricos y una Madrid de segunda en los barrios más vulnerables».

Para Rocío Monasterio, el problema del PP va más allá: «El problema es que han agachado la cabeza, son sumisos y no se atreven a decir que no a todas las agendas globalistas de la izquierda». «¿En qué mundo viven?», se pregunta . «¿Este Partido Popular que dice que defiende la libertad ahora va a prohibirnos entrar en la M-30?».

Ayuso en EEUU

Rocío Monasterio cree que Ayuso ha ido a Estados Unidos a revertir la mala imagen de Madrid ante los fondos de inversión a los que anteriores gobiernos del PP «vendieron mal» pisos sociales y que ahora la justicia ha obligado a devolver. «Madrid no tiene ahora buena imagen -dice- ante los fondos de inversión que han tenido que devolver los pisos que les vendieron mal. La presidenta debe dar a los fondos seguridad jurídica para nuevas inversiones». Y recuerda que también la Ley del Suelo madrileña podría ser, en breve, también «tumbada por los tribunales».

«Ella que se vaya a Estados Unidos», dice Rocío Monasterio, «que yo me quedo aquí trabajando para hacer unos buenos presupuestos para los madrileños»

100 días de Ayuso «sin políticas»

La presidenta Isabel Díaz Ayuso cumplió este domingo sus primeros 100 días de gobierno en la Comunidad de Madrid y preguntamos a su socia de investidura por su balance: «Haré un balance cuando haya políticas. Por ahora, sin presupuesto, no hay nada». Y clama: «¡Es que llevamos tres años sin presupuestos en la Comunidad de Madrid!».

«La primera obligación de un político es aprobar unos presupuestos, que es como se hace política de verdad… el resto es hacer viajes y visitar platós de televisión». Rocío Monasterio confía en recibir «en breve» el proyecto y comenzar a negociar para «conseguir un presupuesto excelente que de un impulso a Madrid en empleo, en creación de riqueza, el educación, en Atención Primaria, en dependencia… en todos los temas que son los que afectan al día a día de los madrileños».

Ideología y presupuestos

Preguntamos a Rocío Monasterio si en la negociación de los presupuestos de la Comunidad con el gobierno Ayuso introducirán cuestiones ideológicas. «Sí», responde con toda claridad haciendo especial hincapié en una «educación de calidad, excelente, donde se motive y se potencia la autoridad de los profesores, una educación en valores y sin adoctrinamientos».

«Si usted me pregunta si voy a hablar de educación en la negociación de los presupuestos, le digo que sí; del adoctramiento de los niños, le digo que sí; de la necesidad de garantizar la presunción de inocencia en todas las leyes de la Comunidad de Madrid, le digo que sí; de que no haya leyes en la Comunidad de Madrid que se basen en la autodeterminación de género, le digo que sí. Yo no voy a hablar de colectivos [en referencia a las personas LGTBI] sino de derechos fundamentales y de libertades de todos los madrileños…». Todo eso -deja claro Rocío Monasterio- entrará en la negociación de los presupuestos con el Gobierno del PP. «Yo voy a poner en la mesa todo mi programa ideológico porque sí creo en algo. Y ellos [por el PP] si creen en algo pues me lo rebatirán. Yo estoy en Vox para defender ideas. Si no, estaría en otros partidos…».

«¿Se atreverían a tumbar los presupuestos de Ayuso si no llegan a a un acuerdo?». «Por supuesto que sí», responde reforzando sus palabras con sus gestos. «Si pienso que los presupuestos no son buenos para los madrileños, ¿cómo los voy a aprobar?». Con todo repite que «confío en que llegaremos a un acuerdo».

Violencia, disturbios e inmigración ilegal

«¡Claro que ligo inseguridad a inmigración ilegal!», dice Rocío Monasterio al hablar de los disturbios de Barcelona del fin de semana. «Lo ocurrido allí es el resultado de las políticas de Ada Colau y del buenismo de la izquierda», señala. Y reitera que hay datos que corroboran que la inseguridad ha aumentado en las ciudades con políticas permisivas con la inmigración ilegal y los MENA.

Cuenta que en una reciente visita a Puente de Vallecas, los vecinos más veteranos les contaron que nada se parece a lo que era y que «las niñas tienen miedo a ir solas al colegio por si se cruzan con grupos de MENAs». Cuenta el caso de la mujer que se encontró -señala- casualmente y que rompió a llorar: «Visita cada día la esquina donde me la encontré. Es el lugar donde unas bandas mataron a su marido. Me agradeció que habláramos de este tema porque la muerte de su marido quedó reducida, me dijo, a unas líneas breves en la prensa».

Monasterio afirma que «tendríamos que hablar del atentado yihadista de Torre Pacheco que han silenciado todos los medios cometido por un ex MENA que sabía a lo que venía; qué tenía, exactamente, un plan y lo ha ejecutado. Hubo dos muertos de los que no sabemos ni sus nombres. Y yo pienso en sus familias. Aquí hablamos de todo y no hablamos de que hemos tenido un atentado yihadista y del peligro de esta inmigración ilegal sin control con la que se nos cuelan los que vienen a atentar contra nuestros valores y nuestra civilización».

Escrache a Iglesias

Rocío Monasterio rechaza el escrache a Pablo Iglesias en la fiesta del PCE este fin de semana, aunque comprende la decepción de quienes les votaron que le gritaban «¿dónde está el cambio?, ¿dónde está el progreso?». No le extraña que Iglesias haya fichado como colaborador por el diario proetarra Gara: «Él siempre ha colaborado con los que protegen a los terroristas. Empezó en las herriko tabernas…».

Presume de que fue la que «más cerca estuve de ponerle las esposas a Puigdemont» el día que se las llevó a un acto en un hotel de Madrid en el que participaba el fugado ex presidente catalán. «Sánchez manipulará todas las instituciones posibles para que no venga».

Convención del PP

Y antes de acabar manda otro recado al PP, que esta semana celebra su Convención: «En Vox tenemos claro que nuestro primer adversario político es Sánchez. No entiendo a los que hacen politica mirando el retrovisor o a los que tiene al lado. Yo creo que no hemos entendido lo que tenemos delante. Tenemos un gobierno socialcomunista que quiere acabar las libertades, controlar y expropiar las empresas y perpetuarse en el poder. Entonces, en esta situación en la que estamos, alguien en el PP piense que tiene que ocuparse de Vox es la prueba de que está completamente perdido políticamente. Deberían dejar la política los que piensen así y no entiendan el reto de la unidad de España, de la economía, de la inseguridad, de la inmigración ilegal, de la educación … que tenemos delante». Y concluye con sorna: «Deberían dejar la política y pedir trabajo en una de las cotizadas [del Ibex 35], que seguro que, sin son del PP o del PSOE, les dan un puesto en un Consejo de Administración».