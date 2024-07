El Grupo Municipal Popular de Alcorcón ha denunciado en el pleno del Ayuntamiento la «injusta expulsión de las asociaciones artísticas del Castillo Pequeño de Valderas por parte de la Alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, para que Jesús Santos y ESMASA cuenten con una nueva instalación». Roberto Marín Vergara, presidente y portavoz del PP de Alcorcón, ha exigido su inmediata restitución y reparación del edificio para continuar con la labor cultural de las asociaciones en un entorno que por normativa debería ser destinado únicamente a cultura.

En marzo de 2020, el Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el PSOE con el apoyo de Ganar Alcorcón y Más Madrid, decidió expulsar a varias asociaciones artísticas del Castillo Pequeño, alegando el supuesto estado ruinoso del edificio. Sin embargo, la próxima apertura de una oficina de la empresa municipal ESMASA en el mismo lugar, desmiente estas afirmaciones, demostrando que la expulsión fue, «en el mejor de los casos, apresurada y, en el peor, malintencionada», ha dicho el portavoz del PP.

«Jesús Santos coloniza, de esta manera, una nueva instalación municipal para su propio imperio personal. Esta vez será para una nueva Oficina de Transformación Comunitaria, con la que sumará tres victorias en un solo movimiento: quedarse con un espacio incomparable, patrimonio de Alcorcón; quitar a Más Madrid las competencias sobre esta materia, y poner al PSOE en evidencia tras las mentiras que vertieron en su momento sobre el estado ruinoso del Castillo», ha lamentado Marín Vergara.

En declaraciones del presidente y portavoz del PP: «El Castillo Pequeño no debe ser relegado a un mero uso administrativo. Su valor histórico y cultural exige que siga siendo un centro dedicado a la promoción de las artes y la cultura. El PSOE mintió a todo Alcorcón cuando echó a las asociaciones. La alcaldesa vuelve a ceder ante Santos de nuevo, sólo para mantener el sillón en la alcaldía y deja que uno de los pocos espacios de alto valor cultural de Alcorcón quede como una nueva sede de ESMASA».

«Prueba de la falta de humanidad por parte de la izquierda de Alcorcón, es que cuando echaron a estas asociaciones culturales del Castillo, lo hicieron sin darles tiempo a recoger sus cosas y han utilizado los cuadros que los artistas no pudieron llevarse para decorar las oficinas que ahora pertenecerán a ESMASA», ha lamentado el popular.

El Castillo Pequeño, construido en 1917 y rehabilitado entre 1991 y 1995, ha sido un símbolo cultural de Alcorcón. Su uso exclusivo siempre ha sido cultural. Las asociaciones que allí operaban (Oris, Paynes, Alcoarte, Alarte, entre otras) han ofrecido talleres, exposiciones y actividades que han enriquecido la vida cultural de Alcorcón durante más de dos décadas.

«Desde el PP de Alcorcón instamos al gobierno de la señora Testa que reconozca y rectifique este error, restituyendo a las damnificadas asociaciones y pidiendo perdón por las mentiras vertidas que hicieron que tuvieran que desalojar las instalaciones», apuntan.

Cree el partido de Núñez Feijóo que la decisión de desalojar a las asociaciones artísticas del Castillo Pequeño es una muestra de la «falta de sensibilidad cultural y de visión por parte de la alcaldesa». Y consideran que el motivo de su expulsión fue basado en «argumentos falsos sobre el estado del edificio. Ahora lo usa como moneda política faltando el respeto a nuestro patrimonio, a nuestras asociaciones y a los vecinos de Alcorcón».

Propuesta de Vox

Un asunto que también desde 2022 lleva denunciando Vox Alcorcón que incluso presentó a pleno una moción para proponer la creación de una Escuela de Bellas Artes en el propio castillo. Para el concejal de Vox, Pedro Moreno, Alcorcón siempre ha sido un «referente en el ámbito de las Bellas Artes, gracias a la cantidad y la calidad de asociaciones de nuestro municipio que han participado de forma activa en el fomento de las artes y en infinidad de exposiciones y concursos a lo largo y ancho de España, obteniendo premios y reconocimientos en sus obras y siempre portando con orgullo la bandera de Alcorcón».

Las asociaciones

José Luis Yagüe, de la Asociación Oris, ha explicado a OKDIARIO que desde que tuvieron conocimiento de que tenían que dejar el castillo, el Ayuntamiento de Alcorcón sólo les ha ofrecido instalaciones imposibles. Al principio fueron unas naves industriales que debían ser gestionadas por los colectivos, eludiendo la responsabilidad municipal y que no cumplían con los requisitos mínimos de salubridad ni de seguridad ya que no disponen ni tan siquiera de una ventilación adecuada ni de sistemas de higiene mínimos. Ahora les están ofreciendo el bajo de un edificio que no cuenta ni tan siquiera con salidas de emergencia y que tampoco recoge las medidas de seguridad adecuadas.

Además lamentan que el Consistorio no da respuesta sobre quién deberá acarrear con ciertos gastos derivados de su actividad en este nuevo edificio, como es por ejemplo la limpieza, ni quiénes serán las nuevas asociaciones que el Ayuntamiento de Alcorcón ha decidido incorporar a este local y con quienes deberán ahora compartir espacio sin saber de antemano qué actividades desarrollan o si son compatibles con las funciones artísticas que venían haciendo hasta ahora.