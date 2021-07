TVE ha entrevistado este lunes al líder de Más País, Íñigo Errejón. Pero en la entrevista, que ha durado cerca de 30 minutos, Errejón no ha tenido que responder a ni una sola pregunta sobre la agresión a un hombre de 67 años con cáncer de colon, el caso revelado en exclusiva por OKDIARIO.

El periodista Igor Gómez, ahora presentador de La Hora de La 1, ha sido el encargado de entrevistar a Íñigo Errejón. La entrevista ha versado sobre diversos temas: la reforma de las pensiones, la última manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid, la salud mental, las condiciones de vida actuales de los jóvenes, la gestión de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, la campaña de vacunación y la crisis climática. También se le ha preguntado sobre las últimas encuestas de intención de voto.

El programa cuenta también con una pregunta de los espectadores vías WhatsApp, que ha sido sobre el macrobrote de Mallorca. De esta forma, Íñigo Errejón ha acudido a la televisión pública sin tener que responder a la agresión a un hombre de 67 años en distrito madrileño de Lavapiés revelada por OKDIARIO.

Los tertulianos que han estado presentes en el programa de este lunes han sido el periodista de La Vanguardia Enric Juliana; la periodista de ABC Paloma Cervilla, la directora Corporativa y de Relaciones Institucionales del diario podemita Público, Ana Pardo de Vera, y el ex dirigente de Podemos en Cataluña, Xavier Domènech. Ninguno de ellos le ha preguntado a Errejón sobre la agresión en su turno de preguntas.

Lo que dijo Errejón en el Congreso

OKDIARIO publicó en exclusiva hace unas semanas la denuncia de un hombre de 67 años con cáncer de colon que interpuso al líder de Más País por propinarle una patada. Este lunes, este medio publica un vídeo que grabó una cámara por la zona de Lavapiés, donde se produjo esta agresión en la noche del pasado 2 de mayo.

Esto demuestra que Errejón mintió en el Congreso de los Diputados cuando fue preguntado sobre estos hechos. El pasado 8 de junio, el diputado de Más País respondió en una rueda de prensa en la Cámara baja sobre esta cuestión. Errejón dijo entonces que «creo que en esta misma sala ustedes me han preguntado en alguna ocasión si me había pasado alguna vez algún incidente desagradable y yo dije que a todos nos pasaba y que por desgracia eso va en el cargo y cuando eso pasa hago lo que ustedes harían, me imagino, marcharme».

El ex dirigente podemita negó que realizara cualquier tipo de agresión al hombre que le puso la denuncia. «Absolutamente, no. A mí me piden fotos con mucha frecuencia, casi siempre con muy buen ánimo y me las hago siempre, otras con no muy buen ánimo. En esos casos me las suelo hacer y cuando estimo que la situación es un poco incómoda no me las hago. Las dos personas que me pidieron la foto comenzaron a gritar, a insultarme. La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera», afirmó Errejón.