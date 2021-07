El 8 de junio el diputado Íñigo Errejón, portavoz de Más País, comparecía en rueda de Prensa en el Congreso de los Diputados. Habían pasado 24 horas desde que OKDIARIO había publicado la denuncia interpuesta por un jubilado de 67 años y enfermo de cáncer contra este diputado por haber recibido una patada el 2 de mayo cuando le pidió hacerse una foto con él.

Errejón dijo entonces que “creo que en esta misma sala ustedes me han preguntado en alguna ocasión si me había pasado alguna vez algún incidente desagradable y yo dije que a todos nos pasaba y que por desgracia eso va en el cargo y cuando eso pasa hago lo que ustedes harían, me imagino, marcharme”.

Un gesto poco pacífico

En el vídeo que hoy ofrece en exclusiva OKDIARIO se aprecia cómo el diputado tiene que ser reconvenido hasta en tres ocasiones por sus dos acompañantes que incluso le llegan a coger de un brazo para que abandone la zona. A pesar de todo, Errejón finaliza el vídeo retando a las dos personas con las que ha tenido el incidente a que se acerquen hasta donde se encuentra. Así que la imagen pacífica que ha acompañado a Errejón desde su llegada a la política queda desmentida por la grabación de la noche del incidente, el 2 de mayo de 2021.

Cuando un periodista de OKDIARIO preguntó en el Congreso al diputado Íñigo Errejón si había dado una patada contestó: “Absolutamente no” y explicó ante la Prensa, que no ante la jueza, su versión de los hechos que comenzarían con que “a mí me piden fotos con mucha frecuencia, casi siempre con muy buen ánimo y me las hago siempre, otras con no muy buen ánimo. En esos casos me las suelo hacer y cuando estimo que la situación es un poco incómoda no me las hago” y añadió que las dos personas que le pidieron la foto “comenzaron a gritar, a insultarme” y concluyó su declaración diciendo que “la acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera”, aunque todavía no ha acudido al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid para declarar.

A.D.C. la víctima aseguró ante la jueza que Errejón se había negado a hacerse una foto con él y que cuando se lo recriminó le dio una patada en la barriga. Aquello le provocó un agravamiento de la hernia que ya sufría, causada tras la operación de un cáncer de colon. En aquel momento el jubilado tuvo que interrumpir el tratamiento anticáncer que recibía para ser operado, una intervención que finalmente sufrió un retraso por los efectos secundarios de los medicamentos.

Hasta su aparición en esta rueda de Prensa el entorno del grupo Plural al que pertenece Más País el entorno de Errejón se limitaba a decir que la acusación de agresión era “falsa”. Habrá que esperar a saber qué dice ahora.