2 de mayo de 2021, 22 horas y 58 minutos de la noche. La cámara de seguridad ciudadana instalada en la calle Salitre del madrileño barrio de Lavapiés lleva toda la jornada captando el típico ajetreo de las calles más castizas de la ciudad, hoy acentuado por varios motivos, ya que es el Día de la Comunidad de Madrid, se cierra la campaña electoral autonómica y el diputado nacional Íñigo Errejón está a punto de ser grabado en el contexto de una presunta agresión por la que acabará siendo denunciado. OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la única cámara que captó la presunta patada lanzada por el líder de Más País a un hombre de 67 años en proceso de recuperación de un cáncer de colon.

La imagen captada por la cámara apenas deja ver qué sucedió con nitidez, pero, una vez contextualizada con el resto de las pruebas de la causa, hay algo que pudiera corresponderse con la versión del denunciante, los testigos y las llamadas a la Policía. El agravamiento de una hernia en el vientre del denunciante se sumaría a la lista de indicios, pero la juez titular del juzgado de Instrucción número 16 de Madrid no quiere dar puntada sin hilo y el mismo vídeo que ahora están conociendo los lectores de OKDIARIO está ya en manos de la Policía junto con un oficio judicial que no deja lugar a dudas: la juez quiere mejorar la imagen en la medida de lo posible y si los especialistas policiales no pueden hacerlo, quiere saber por qué y qué necesitarían para conseguirlo.

El celo de su señoría no es mayor que con cualquier otro caso, por eso sorprende que desde que la defensa de Errejón está personada en la causa, haya por su parte más interés de sacar el caso del juzgado 16, convertirlo en delito leve y meter el asunto debajo de la alfombra. Eso está lejos de suceder. Fuentes policiales ya adelantan a OKDIARIO que milagros no pueden hacer con el vídeo, pero que existe “un amplio margen de mejora de la imagen”. Además, este periódico ha confirmado que la búsqueda de otras cámaras en la zona no se da ni de lejos por terminada.

Errejón aparece en 3 de 5 cámaras

En la causa existen imágenes de cinco cámaras de vigilancia distribuidas en varias calles de Lavapiés. En al menos tres de ellas los investigadores han podido identificar la presencia de Íñigo Errejón, dándole consistencia al relato de terceros que lo colocan en esas calles el 2 de mayo a esas horas. Sin embargo, de todas esas cámaras, la de la calle Salitre es la más importante con diferencia, no sólo porque captó el momento de la presunta agresión, sino porque también grabó, cinco minutos más tarde, cómo Errejón, acompañado de dos personas, abandonaba la escena.

La primera parte de la grabación, la de la agresión, es la que lleva de cabeza a la titular del juzgado. Todo lo que hay en la causa apunta a la existencia de un hecho violento. Lo dicen los testigos, así lo recibió la centralita de la Policía del 091 a través, no de una, sino de dos llamadas, y así aparece en la denuncia presentada en la Comisaría de Centro.

Resulta curioso que tras desvelar en exclusiva OKDIARIO lo que había sucedido aquella noche Errejón se tomara 24 horas para dar su versión de los hechos. Según él, todo lo que sucedió se debió casi a un malentendido con un ciudadano demasiado entusiasmado a la hora de pedirle una foto. De hecho, el portavoz de Más País, lejos de reconocer agresión alguna, echó las culpas al denunciante, a quien acusó de dirigirse a él de manera ofensiva y con insultos.

Esa versión benévola de los hechos no se compadece con la llamada de una tercera testigo que será citada en el juzgado para contar que ella también llamó a la Policía tras presenciar una pelea en la calle de su madre en la que vio “a un grupo de personas peleándose”.

Por cierto, y hablando de llamadas: el denunciante de Errejón, al que algunos medios apuntan a que llamó en estado ebrio a la Policía, no usó su teléfono, sino que lo hizo un vecino. Los agentes que han escuchado la grabación aseguran a este diario que lo que al operador del teléfono le pareció estado de ebriedad era más bien el nerviosismo lógico de una situación violenta.

Todo lo anterior lo respalda un leve movimiento en una parte de un vídeo de mala calidad. Por eso la juez lo quiere mejorar. Las fuentes policiales de este diario insisten en que “el 99% de los delitos no se graban así que tener algo, por malo que sea, ya es mucho, así que hay que esforzarse en mejorarlo”.