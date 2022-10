Todos los coches que no podrán entrar en la Comunidad de Madrid en unos meses

Con la llegada de 2023, más de 1 millón de coches no podrán circular por la Comunidad de Madrid por la aplicación de las nuevas restricciones para reducir las emisiones contaminantes. Muchos de estos propietarios ya no podrán usar sus coches por la ciudad, pero tampoco cuentan con los recursos para poder renovar su vehículo.

¿Qué coches no podrán entrar en la Comunidad de Madrid?

Esta limitación ya empezó a afectar a los vehículos que a fecha de 1 de enero de 2022, no estaban domiciliados en la ciudad de Madrid en el Registro de Vehículos y que no figuren en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica (ITVM). A partir de esa fecha quedaba prohibido el acceso y la circulación de turismos A no domiciliados por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la misma.

A partir del 1 de enero de 2023, la situación se agrava para muchos hogares, pues quedará prohibido el acceso y la circulación no solo por el centro, sino también por la propia M-30. Un año más tarde, en enero de 2024, quedará prohibido el acceso y la circulación por todas las vías públicas urbanas del Municipio de Madrid a todos los turismos con etiqueta A que no estén domiciliados en el mismo. En 2025, esta medida también pasará a afectar a los turismos A domiciliados en Madrid. Además, tampoco podrán circular por la capital los vehículos A que no sean turismos, como furgonetas, camiones o motocicletas.

La preocupación de los vecinos de Madrid

Muchas personas pueden llegar a sus puestos de trabajo o casas con el uso del transporte público, pero este es el caso de todos los ciudadanos. Una representante de la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales comentaba que «a veces tienes que ir a trabajar a polígonos industriales o donde vives no hay acceso a transporte público para llegar al trabajo o al colegio». Para ellos, estas nuevas restricciones suponen un gran problema, pues no pueden permitirse la compra de un nuevo vehículo y tampoco pueden dejar de usar el que ya tienen sin consecuencias.

Estas restricciones afectará a los municipios de España que tengan más que 50.000 habitantes y muchos de los mismos cuentan con individuos que no pueden acceder a la compra de un coche con pegatina C. «Están subiendo las ventas de vehículos con pegatina C» declaraba la misma «pero son caros y poca gente se los puede permitir con esta crisis, no es viable para jóvenes, estudiantes, jubilados, etc.».

Con estas declaraciones se daba a entender que no todos los que se verían afectados podrían permitirse un nuevo coche cuando ya no pudieran circular con el suyo. Aún con la aplicación progresiva de las medidas y restricciones, hay muchas familias que no podrán acceder a la compra de otros coches y necesitarán seguir usando sus turismos con etiqueta A para ir a trabajar o hacer vida diaria.

Los coches más interesantes para la aplicación de estas medidas, también tienen precios elevados y la realidad de muchas familias en España resulta incompatible con este gasto. Sin contar con alternativas eficaces de transporte público o ayudas suficientes para la compra de un nuevo vehículo, los ciudadanos afectados se encuentran ‘desesperados’ según recogía Telemadrid.