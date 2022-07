Maestre reclama a Almeida un plan contra el calor que ella no aprobó en 2017 con la peor ola en 42 años

Rita Maestre vuelve a tropezar en sus críticas al alcalde de la capital. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha cargado contra José Luis Martínez-Almeida por no evitar la muerte de un barrendero por un golpe de calor. Sin embargo, el regidor le ha recordado que en 2017, con Manuela Carmena en el poder, se registró la hasta ahora peor ola de calor en 42 años y el Gobierno de Ahora Madrid no aprobó ningún plan para afrontar las consecuencias de las temperaturas extremas.

«Le hago una pregunta que espero que me pueda responder: En el 2017 se produjo en esta ciudad la ola de calor más intensa desde hace 42 años. ¿Qué hizo el Gobierno del que usted formaba parte?, ¿adoptaron alguna medida?, ¿hablaron con las empresas, los sindicatos, los trabajadores…?, Nada. No hicieron nada», ha reprochado el alcalde a Rita Maestre mientras ella hacía gestos de desdén.

«¿Ustedes dijeron que no se podían trabajar en esas condiciones?, ¿cambiaron los turnos?, ¿permitieron que se limpiaran las calles de sol y de sombra en horarios distintos?, ¿qué hizo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores? Nada. Cinco años después exigen lo que ustedes no hicieron. Es lo que nosotros sí hemos hecho en los últimos tres días. Además de la negociación con empresas y sindicatos, desde el mismo sábado se dijo a las empresas que podían flexibilizar los horarios y los turnos. Ustedes no hicieron nada», ha agregado el primer edil madrileño.

Sin embargo, la líder municipal de Más Madrid ha insistido en sus críticas a Almeida por la muerte del barrendero. «Tras días echando balones fuera, ahora viene a ponerse una medalla por una reunión en la que no participó nadie del ayuntamiento de Madrid», ha lanzado Rita Maestre.

La edil ha recordado que «ha sido un acuerdo de empresas y sindicatos». «Una vez más, la fuerza negociadora de los trabajadores, es quien consigue avanzar», ha subrayado Maestre.

Todas las alertas estaban puestas, pero el ayuntamiento no hizo nada. Se tienen que asumir responsabilidades para tomar medidas y evitar que vuelva a ocurrir. pic.twitter.com/VmWUCDSjh1 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) July 19, 2022

El acuerdo de sindicatos y empresas de limpieza han firmado este martes un protocolo de actuación ante olas de calor que recoge eliminar el turno de tarde en los servicios de barrido manual cuando las temperaturas sean altas. Los trabajadores vespertinos pasarán a la mañana. Se establece tres escenarios (verde, amarillo y naranja) ante las olas de calor, según los datos y la información que traslade la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Se aplicarán medidas como no utilizar barredoras y máquinas pala que no tengan aire acondicionado; suprimir labores de desbroce; entregar crema solar y gorras, entre otros muchos puntos.

Rifirrafes

Por otra parte, Almeida se ha enfrentado a Maestre también por las becas educativas de la Comunidad de Madrid. El alcalde, en un pleno cargado de preguntas cruzadas, ha lanzado a la de Más Madrid: «¿Por qué no ve discriminación entre ricos y clase media en el anuncio de transporte gratis de Pedro Sánchez o en el bono cultural para los jóvenes de 18 años?».

Maestre interrogaba así a Almeida en el Pleno de Cibeles por su opinión sobre que las administraciones públicas «concedan becas a estudiantes de familias con rentas anuales superiores a los 100.000 euros». Almeida ha acusado a la izquierda de «no tener más proyecto que la confrontación». «Apoya el cheque cultural, que no tiene en cuenta las diferencias entre ricos y clase. Apoya el transporte gratis de Pedro Sánchez, que no discrimina por renta, de modo que los hijos de los ricos pagarán lo mismo que la clase media», ha enumerado. El alcalde ha recordado que la Comunidad concede 600.000 becas, la inmensa mayoría para rentas bajas. Además, Isabel Díaz Ayuso ha subido en 200 millones el presupuesto, unidas a las 18.000 ayudas para familias con determinados niveles de renta.