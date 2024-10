¿Qué hacer en Madrid con lluvia y niños?: las mejores actividades para hacer con tus hijos

Este fin de semana, Madrid no sólo celebra el Día de la Hispanidad, sino que también promete un fin de semana repleto de planes familiares. Sin embargo, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el mal tiempo podría empañar algunas de las actividades al aire libre, ya que se espera lluvia para hoy sábado 12 de octubre. Pero que el clima no te detenga. Hay muchas opciones para disfrutar de la ciudad de Madrid incluso bajo la lluvia, especialmente si tienes niños y buscas actividades entretenidas y educativas para ellos.

Si bien el desfile militar y otras celebraciones de la Fiesta Nacional pueden verse afectadas por la lluvia, es la oportunidad perfecta para explorar Madrid de una manera diferente. Aprovecha para disfrutar en familia de las muchas opciones que la ciudad ofrece, incluso cuando el sol no acompaña. Desde museos llenos de historia hasta espacios recreativos diseñados especialmente para los más pequeños, hay alternativas para todos los gustos, de modo que queremos que conozcas algunas de las mejores actividades para disfrutar con niños en Madrid cuando el tiempo no colabora y aparece la lluvia. Tanto si prefieres quedarte en casa con actividades creativas o explorar la ciudad en busca de aventuras, Madrid tiene mucho que ofrecer. Veamos algunas de las mejores ideas para que el mal tiempo no arruine el fin de semana con tus hijos.

¿Dónde ir con niños un día de lluvia en Madrid?

Cuando la lluvia azota la capital, las actividades al aire libre quedan limitadas, pero eso no significa que las opciones se acaben. Al contrario, Madrid es una ciudad que sabe cómo mantener entretenidos a los más pequeños incluso bajo techo. Si prefieres pasar el día fuera de casa, hay museos interactivos y espacios temáticos diseñados para hacer volar la imaginación de tus hijos.

El Museo Nacional de Ciencias Naturales es una excelente opción si tus hijos son fanáticos de los dinosaurios o los animales. Este museo les permitirá ver esqueletos gigantescos, fósiles e incluso un calamar de 7 metros que les sorprenderá.

Otra opción para los amantes de los trenes es el Museo del Ferrocarril, donde los pequeños podrán conocer locomotoras históricas y disfrutar de exposiciones de modelismo ferroviario.

Si lo prefieres, puedes también acudir a un restaurante para disfrutar de una buena comida familiar aunque fuera esté lloviendo. En este sentido, Madrid tiene increíbles restaurantes para ir con niños. Es el caso de Rubaiyat, en la zona de Castellana, que es perfecto para familias y que además ofrece talleres de cocina para los más pequeños. Gobu Burger, en el Barrio de Salamanca, ofrece una fusión deliciosa entre hamburguesas y platos españoles tradicionales como croquetas y solomillo. En La Excéntrica, cerca de Ópera, los niños pueden disfrutar de una zona infantil vigilada los fines de semana mientras los adultos degustan platos de la cocina española. Por último, New York Burger, en el Paseo del Arte, trae el ambiente de la Gran Manzana a Madrid con una amplia variedad de hamburguesas y un menú infantil que encanta a los más pequeños.

Qué hacer un día de lluvia dentro y fuera de casa

A veces, quedarse en casa es la opción más cómoda cuando llueve, pero eso no significa que los niños deban aburrirse. Las manualidades, la cocina en familia o una tarde de películas siempre son planes entretenidos que puedes realizar sin salir de casa. Prepara una receta sencilla, como galletas, que los pequeños puedan decorar con formas y colores.

Si decides salir, una excelente opción es ir al cine a ver una película como la recién estrenada ‘The Wild Robot’, una aventura que encantará a los niños. Otra opción es llevarlos a ver el musical ‘Grease’, que regresa a Madrid y en concreto al Teatro Apolo para celebrar su 50 aniversario, una oportunidad única para que disfruten de este clásico en vivo. Además, si prefieres algo más activo, puedes visitar un parque de bolas o un centro de escalada, donde los niños quemarán energía mientras se divierten sin importar el clima exterior.

Planes con niños en Madrid centro

Si prefieres quedarte en el corazón de la ciudad, Madrid centro también ofrece muchas opciones bajo techo para los días de lluvia. Uno de los museos favoritos de los más pequeños es el Museo de Cera. Aquí podrán encontrarse cara a cara con sus personajes históricos y contemporáneos favoritos, desde estrellas del deporte como Rafa Nadal hasta superhéroes como Spiderman.

Otra joya en pleno centro es la Casa Museo del Ratón Pérez, ubicada cerca de la Puerta del Sol. Este pequeño museo encantará a los más pequeños mientras descubren la historia de este famoso ratón que recoge los dientes de leche. Es una visita corta pero mágica, perfecta para complementar una tarde lluviosa por el centro de Madrid.

Si buscas algo más activo y algo más alejado en concreto en Pozuelo de Alarcón, tienes Ciudad de la Imagen que acoge Magic Forest, un gigantesco parque infantil ambientado como un bosque encantado. Los niños podrán trepar, deslizarse por toboganes y disfrutar de juegos mientras tú te relajas en la zona de cafetería o aprovechas para ver una película en el cercano Kinépolis.

Los mejores planes gratis con niños en Madrid

Si buscas opciones gratuitas, también hay mucho por hacer en Madrid. Un paseo por el Parque del Retiro o la Casa de Campo siempre es una buena idea cuando el tiempo lo permite. Sin embargo, si el clima no colabora, algunos museos tienen entrada gratuita. Es el caso del Museo Arqueológico Nacional en el distrito Salamanca que además tiene la actividad de cuentacuentos Ihé y los sonidos del Nilo a las 17:30 horas.

Para quienes prefieren una experiencia más interactiva, el Planetario de Madrid ofrece exposiciones y proyecciones educativas que captarán el interés de los más pequeños. La entrada es gratis para menores de 2 años y de 1,65 euros entre los 2 y los 14 años.

Junto a los mencionados, aquí tienes un listado con otras actividades gratuitas que puedes hacer en un día de lluvia en Madrid, con los niños:

The Robot Museum: Robótica interactiva en el Centro Comercial ABC Serrano.

Robótica interactiva en el Centro Comercial ABC Serrano. Madrid Snow Zone: La única pista de nieve cubierta de España, en Xanadú.

La única pista de nieve cubierta de España, en Xanadú. Micropolix : Una ciudad hecha a medida para niños. Se ubica en San Sebastián de los Reyes y sólo es gratis hasta los 3 años.

: Una ciudad hecha a medida para niños. Se ubica en San Sebastián de los Reyes y sólo es gratis hasta los 3 años. Pista de hielo en el Palacio de Hielo: Patinaje sobre hielo para toda la familia en el centro comercial Palacio del Hielo en el distrito de Hortaleza.

Con todas estas opciones, la lluvia ya no será una excusa para quedarse en casa. ¡A disfrutar de un fin de semana en familia lleno de diversión, aprendizaje y momentos inolvidables!.