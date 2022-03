A la hora de viajar en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, una de las dudas más extendidas entre los usuarios es la de si pueden hacerlo con una maleta.

Maletas

Pues bien, en base a la normativa sobre accesibilidad de la EMT Madrid, «Maletas y bicicletas plegadas pueden viajar siempre y cuando la ocupación del autobús lo permita y deberán situarse en los espacios específicamente reservados al efecto o en las plataformas centrales. En todo caso, la colocación de estos elementos debe hacerse de tal modo que no obstaculice el tránsito de viajeros en el pasillo central, ni en las puertas de acceso y descenso, que no comprometa la seguridad del viaje ni de los viajeros y que no suponga molestias a otros usuarios».

Por lo tanto, sí se puede llevar una maleta en los autobuses de Madrid. Sin embargo, es importante prestar atención al tamaño máximo permitido: 55 x 40 x 40 centímetros.

A todo esto hay que sumar que el protocolo establece la siguiente norma respecto a las mochilas: «No está permitido viajar con mochilas a la espalda, deben ir sujetas en la mano».

Bicicletas

En lo relativo a las bicicletas, únicamente se permite el acceso a los autobuses con aquellas plegables y plegadas que tengan el tamaño equivalente a una maleta de mano, siempre dependiendo de la ocupación del vehículo.

Sólo puede viajar una bicicleta por autobús, y debe situarse en la plataforma central. Las personas que viajen en silla de ruedas tienen preferencia de uso de la plataforma respecto a las bicicletas.

Las bicicletas no plegables sólo tienen permitido el acceso en los autobuses que cuentan con un soporte específico para ellas. A día de hoy, disponen de este soporte los autobuses de la línea 33 los sábados domingos y festivos y los autobuses de la línea Exprés Aeropuerto.

Animales

En 2019, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid aprobó el nuevo ‘Reglamento para Viajar’, en el que se incluye la autorización para que los perros puedan subir a los autobuses bajo una serie de condiciones: deben viajar tumbados bajo el asiento que ocupe su propietario en la parte delantera, con correa y bozal.

El acceso con perros se permite todos los días de la semana durante todo el servicio menos de lunes a viernes en las horas punta: de 7:30 a 9:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas. Al igual que ocurre con las bicicletas, sólo puede viajar un perro por vehículo.