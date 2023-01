Podemos tira del hit de Shakira para atacar a Ayuso: «Lo gracioso va a ser cuando cante Casado»

La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha aprovechado la canción de Shakira con Bizarrap para arremeter contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. «Lo gracioso va a ser cuando Bizarrap haga la sesión con Pablo Casado hablando de Isabel Díaz Ayuso», ha lanzado en sus redes sociales.

Aprovechando que el tema más comentado del día ha sido esta canción, en la que la cantante colombiana se despacha contra su ex pareja y padre de sus hijos, el ex futbolista Gerard Piqué, Jacinto ha querido hacer un símil con el ex líder del PP y Díaz Ayuso, cerca de cumplirse un año de la guerra interna que termino con la salida de Casado de la política.

Lo gracioso va a ser cuando @bizarrap haga la sesión con @pablocasado_ hablando de @IdiazAyuso. 🎶“Hace rato que debí botar a ese gato” — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) January 12, 2023

Pero Jacinto no ha sido la única de la formación morada que ha querido subirse al carro del tema más viral del día. La rama más joven de Podemos ha imaginado como serían las sesiones de Bizarrap con diferentes personajes de la política española.

Santiago Abascal, Inés Arrimadas, Alberto Núñez Feijóo, Esperanza Aguirre y Pedro Sánchez aparecen en las redes de Podemos con supuestas frases que aparecerían en esas canciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Áreas Jóvenes Podemos C.Madrid (@podemosjovencm)

Incluso la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha decidido aprovechar el vídeo de Shakira para, haciendo creer a sus seguidores que iba a desvelar su opinión al respecto, ha captado su atención para, a continuación, decir que a partir del próximo 15 de enero «ya se puede solicitar el cheque de 200 euros» que aprobaron en el último «escudo social».

El tema, cargado de ataques dirigidos al que fuera central del F.C. Barcelona y su actual pareja, se ha convertido en el tema estrella de las últimas horas y las redes sociales se han llenado de memes al respecto.

Hasta la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, se ha sumado a la moda y ha colgado en sus redes sociales una fotografía viendo el videoclip de la canción subida en un coche.