Los mejores memes de la canción de Shakira llena de dardos a Piqué y Clara Chía

Shakira ha revolucionado las redes en las últimas horas tras lanzar una canción con Bizarrap cargada de dardos a Piqué y Clara Chía. «Una loba como yo no está pa tipos como tú» o «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», son algunas de las estrofas dirigidas al ex futbolista.

El tema, cargado de ataques dirigidos al que fuera central del F.C. Barcelona y su actual pareja, se ha convertido en el tema estrella de las últimas horas y las redes sociales se han llenado de memes al respecto.

Algunas de las publicaciones hacen referencia a los problemas que tiene la cantante colombiana con el Ministerio de Hacienda, un asunto que ella misma menciona en la canción.

El tema también contiene ataques a Clara Chía, la actual novia de Gerard Piqué. «Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo», dice.

Unas indirectas (muy directas) a las que también han dedicado memes en redes sociales, como los que se adjuntan a continuación:

