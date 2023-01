Shakira, acusada de plagio por su canción con Bizarrap

En tan solo unas horas, Bizarrap y Shakira han revolucionado la industria musical con el lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53. ¡No se habla de otra cosa! Se trata de una canción que íntegramente está dirigida a dos personas: el exfutbolista Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía.

En tan solo unas horas, la BZRP Music Sessions #53 ha cosechado más de 24 millones de reproducciones en YouTube. A pesar de todo, lo cierto es que la letra no es lo único que está llamando poderosamente la atención. Y es que muchos se han dado cuenta del enorme parecido que hay el tema de Bizarrap y Shakira con ‘Solo tú’, de la artista Briella.

La propia venezolana, conocida en redes sociales como BriellaMusic, no ha tardado en pronunciarse al respecto. En un primer instante, preguntó a sus seguidores si encontraban cierta similitud entre su canción, publicada en junio de 2022, con la BZRP Music Sessions #53. Un mensaje que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy) Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

Tan solo 30 minutos después del lanzamiento de la canción de Bizarrap y Shakira, la propia Briella grabó un vídeo para expresar todo lo que estaba sintiendo en esos momentos: “Estoy en shock. Estoy temblando, no sé qué hacer”, reconoció. “Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías”, añadió.

Por si fuera poco, Briella fue mucho más allá: “Amo a Shakira, la idolatro. He sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, aseguró en el vídeo compartido en su perfil de Instagram. De esta manera, deja claro que no se ha pronunciado “con la intención de desprestigiar”, pero sí está dispuesta a defender su trabajo.

¿El nuevo tema de Shakira es un plagio? En esta oportunidad, Shakira copia la canción «Solo tú» de la cantante venezolana Briella. Aquí les dejo el tema y las declaraciones de Briella. Vale recordar que Shakira ha sido demandada en varias oportunidades por plagio. pic.twitter.com/CcC1VSpyqr — Dulce María Ramos / Penélope 🖤 (@DulceMRamosR) January 12, 2023

“Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme”, comienza diciendo la artista venezolana. “De verdad, si mi canción fue utilizada como sample o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’, les hubiese dicho que claro”, expresó.

En uno de los últimos vídeos publicados por Briella, reconoce sentirse bastante abrumada por la situación, ya que no le gustan en absoluto las polémicas. Es más, se está viendo sometida a cierto acoso en redes sociales: “Me han llegado también mensajes muy feos. No quiero que piensen que esto lo estoy haciendo con mala intención”. De esta manera, incidía en lo siguiente: “Para mí sería un honor tener créditos en esta canción”.

Pero gracias a Shakira conocí a Briella.

A veces es bueno que te plagien. Para reflexionar. — Nadia Maria (@lanadiamaria) January 12, 2023