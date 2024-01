Podemos convoca una contramanifestación para tratar de silenciar la de Vox contra la obra de Alsasua

Podemos ha convocado de urgencia una contramanifestación frente al Teatro de la Abadía para tratar de silenciar la protesta promovida por Vox Madrid contra la representación de la obra Altsasu (Alsasua) que se estrena este jueves.

La formación liderada por Rocío Monasterio considera que esta representación blanquea brutal agresión que sufrieron en la localidad navarra dos guardias civiles y sus novias en 2016. Por ello, pidió en la Asamblea de Madrid su retirada de la programación del teatro La Abadía, subvencionado con cerca de 2 millones de euros por la Comunidad de Madrid.

Ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de retirar la obra apelando a la «libertad de expresión», Vox convocó hace días una manifestación a las puertas del teatro bajo el lema «por la dignidad de la Guardia Civil y contra el blanqueamiento del terrorismo».

En este contexto, Podemos convocaba apenas un día antes de la fecha de estreno programada para la obra, otra manifestación, en el mismo sitio y a la misma hora que la de Vox, por la «defensa de la libertad artística y de creación y en contra de la cancelación que Vox propone contra la obra Altsasu».

✅ El jueves 18 de enero, a las 19 hs. nos concentramos frente al Teatro de la Abadía en defensa de la #Libertad Artística y de Creación y en contra de la cancelación que VOX propone contra la obra Altsasu, que se estrena ese día.

🏛Ubicación Teatro https://t.co/CQiUiqAi7n pic.twitter.com/U1pypn1hiZ — Área de Cultura Podemos C. Madrid (@ACultuPodemosCM) January 17, 2024

Además, la candidata a liderar Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha anunciado que acudirá a ver la obra de teatro. «Tengo entradas desde hace tiempo para ver este jueves la obra de Altsasu en el Teatro de la Abadía. Ahora me entero de que VOX está convocando manifestación en la puerta para retirar la función. La mejor manera de defender la libertad de expresión frente a estos energúmenos es que vayamos todas y todos a verla», ha escrito en sus redes sociales.

Tengo entradas desde hace tiempo para ver este jueves la obra de Altsasu en el Teatro de la Abadía. Ahora me entero de que VOX está convocando manifestación en la puerta para retirar la función. La mejor manera de defender la libertad de expresión frente a estos energúmenos es… — Isabel Serra🙋🏽‍♀️ (@isaserras) January 17, 2024

Por su parte, Rocío Monasterio ha informado de que participará en la protesta convocada por su formación para defender la dignidad de la Guardia Civil. «Nos negamos a que se imponga un relato de equidistancia mostrando como iguales a víctimas y terroristas y encima… ¡con el dinero de los madrileños!», ha clamado.

Esta tarde nos vemos defendiendo la dignidad de la Guardia Civil. Nos negamos a que se imponga un relato de equidistancia mostrando como iguales a víctimas y terroristas y encima… ¡con el dinero de los madrileños! https://t.co/Q8OfmFNu1R — Rocio Monasterio (@monasterioR) January 18, 2024

En medio de esta situación, la directora de la obra, María Goiricelaya, se mostró la semana pasada durante la presentación de la programación del Teatro de La Abadía «encantada» con la polémica suscitada alrededor de la obra.

«Todas las críticas me parecen buenas, siempre que partan de una mirada constructiva (…). El teatro tiene que servir para eso. Todo el mundo tiene que tener libertad absoluta de expresar su opinión. Estoy encantada de la no conformidad, de la pluralidad de miradas, no con la condescendencia a la hora de valorar, me parece muy rico», manifestó Goiricelaya, que también dirigió en 2020 la obra El patio de mi casa en el que se reflexionaba sobre el «sufrimiento bidireccional» vivido en «Euskal Herria».

La sinopsis de la obra de teatro sobre Alsasua, que puede verse en la página web de Teatro de la Abadía, critica que en el juicio a los ocho agresores proetarras no se realizó una «reconstrucción de los hechos» y blanquea a los condenados llamándoles «jóvenes arraigados en su tierra condenados a vivir en prisión».

La síntesis de la representación esboza un escenario en el que los agresores son «unos vecinos del pueblo» mientras que los agentes de la Guardia Civil y sus parejas son «unos visitantes». Todos ellos coinciden en la noche del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka donde se produce lo que en la obra califican como «un altercado» que se salda con «un tobillo roto y varias contusiones entre los participantes». Horas después, la obra critica que el pueblo de Alsasua se convierte en un «plató de televisión».

La «culpa» de que los «hechos» se conviertan en un «espectáculo» y en un «asunto de Estado» la tiene el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) por denunciar lo ocurrido ante la Audiencia Nacional.