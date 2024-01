Vox se manifestará en el teatro donde se estrena la obra que blanquea la agresión proetarra de Alsasua

Vox Madrid ha convocado una concentración a las puertas del Teatro La Abadía el próximo jueves 18 de enero, coincidiendo con el estreno de la obra de teatro Altsasu (Alsasua), que blanquea la brutal agresión que sufrieron en la localidad navarra dos guardias civiles y sus novias en 2016. Unos hechos que se saldaron con ocho condenados por el Tribunal Supremo por delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas y que la directora de la producción, María Goiricelaya, plantea como un «altercado» que asociaciones de víctimas del terrorismo convirtieron en un «espectáculo» por denunciar lo ocurrido ante la Audiencia Nacional como un delito de terrorismo.

Bajo el lema «por la dignidad de la Guardia Civil y contra el blanqueamiento del terrorismo», la formación liderada por Rocío Monasterio, que ya pidió la retirada de esta obra en la Asamblea de Madrid, ha convocado la concentración frente al teatro madrileño de La Abadía, subvencionado con cerca de dos millones de euros por la Comunidad de Madrid, donde se va a representar esta obra del 18 al 28 de enero.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha amparado en la libertad de expresión para justificar la proyección de Altsasu en un teatro madrileño, aunque reconozcan que no están de acuerdo con el contenido de la obra. Una postura que choca con la que mantuvo el PP Vasco en 2021, cuando pidió la retirada de la producción del Festival Internacional de Teatro de Vitoria.

Mientras tanto, la directora se mostró la semana pasada durante la presentación de la programación del Teatro de La Abadía «encantada» con la polémica suscitada alrededor de la obra.

«Todas las críticas me parecen buenas, siempre que partan de una mirada constructiva (…). El teatro tiene que servir para eso. Todo el mundo tiene que tener libertad absoluta de expresar su opinión. Estoy encantada de la no conformidad, de la pluralidad de miradas, no con la condescendencia a la hora de valorar, me parece muy rico», manifestó Goiricelaya, que también dirigió en 2020 la obra El patio de mi casa en el que se reflexionaba sobre el «sufrimiento bidireccional» vivido en «Euskal Herria».

La sinopsis de la obra de teatro sobre Alsasua, que puede verse en la página web de Teatro de la Abadía critica que en el juicio a los ocho agresores proetarras no se realizó una «reconstrucción de los hechos» y blanquea a los condenados llamándoles «jóvenes arraigados en su tierra condenados a vivir en prisión».

La síntesis de la representación esboza un escenario en el que los agresores son «unos vecinos del pueblo» mientras que los agentes de la Guardia Civil y sus parejas son «unos visitantes». Todos ellos coinciden en la noche del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka donde se produce lo que en la obra califican como «un altercado» que se salda con «un tobillo roto y varias contusiones entre los participantes». Horas después, la obra critica que el pueblo de Alsasua se convierte en un «plató de televisión».

La «culpa» de que los «hechos» se conviertan en un «espectáculo» y en un «asunto de Estado» la tiene el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) por denunciar lo ocurrido ante la Audiencia Nacional.

«Esta organización introduce la acusación de terrorismo y el operativo policial contra nueve jóvenes se pone en marcha. Siete de ellos ingresan en prisión inmediatamente. A la vista oral que comienza el 16 de abril de 2018 se llega con peticiones fiscales de entre 62 y 12 años de prisión para ocho jóvenes. El juicio es seguido con expectación en todo el estado español por lo que puede significar de cara al recorte de las libertades y el abuso de la expresión terrorista que impulsa la Fiscalía», reza la descripción de esta obra que ahora va a representarse en un teatro de Madrid financiado con casi dos millones de euros de la Comunidad de Madrid.

Sobre el hecho de que el teatro que acoge esta obra esté subvencionado por el Gobierno regional, el consejero de Cultura madrileño, Mariano de Paco, afirmó en una entrevista con OKDIARIO, que el Ejecutivo no tiene potestad para elegir las obras que se representan en el teatro e insistió en la defensa de la «libertad de expresión».

De Paco aseguró que «si ese espectáculo tuviese cualquier viso, cualquier indicio de poder entrañar un ilícito penal, existen los mecanismos para poder ir contra eso», al tiempo que opinó que «criminalizar la ficción que se realiza sobre los escenarios puede ser peligroso porque realmente la libertad de expresión es la que nos garantiza a todos el que podamos vivir en comunidad, el que podamos vivir en sociedad y sobre todo en que nos conformemos como una sociedad más justa y más crítica».

Por su parte, desde Vox, la diputada Ana Velasco Vidal-Abarca, justificó la petición de la formación de retirar la obra en que esta «ampara a los agresores y criminaliza a los guardias civiles» en una localidad como Alsasua donde la Benemérita «ha sido atacada implacablemente» por la banda terrorista ETA y por su entorno.