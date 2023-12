El consejero de Cultura de Ayuso: «Sánchez quiere entorpecer a Madrid, lo estamos viendo con El Prado»

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha hablado con OKDIARIO del nuevo modelo de los Teatros del Canal, del protagonismo que quieren dar a la danza y a la música esta legislatura, de la nueva Milla Canal y, en definitiva, del ambicioso plan cultural que quieren desarrollar en la región. Unos proyectos en los que espera que no interfiera el Gobierno de Pedro Sánchez que parece estar poniendo «barreras» al crecimiento de Madrid, como con la reciente polémica sobre la iniciativa del Museo del Prado Extendido.

Además, De Paco se pronuncia sobre la polémica de la obra de teatro Alsasua, programada para el próximo mes de enero en el Teatro de la Abadía de Madrid, sufragado con fondos públicos, que cuenta de forma equidistante la brutal agresión que sufrieron unos guardias civiles y sus novias en la localidad navarra. El consejero defiende la libertad de expresión y que la Comunidad de Madrid no censura, a pesar de que desde el PP de Vitoria se pidió su retirada por suponer «adoctrinamiento nacionalista».

PREGUNTA- ¿En qué consiste el nuevo modelo de los Teatros del Canal?

R.- Se basa en el propio crecimiento de la Comunidad de Madrid. Estamos viendo cÓmo la Comunidad se está posicionando como líder en turismo, en gastronomía, en atracción de los grandes eventos y, por supuesto, en cultura. Dentro de la cultura, tiene que posicionarse también con respecto a las artes escénicas. Partiendo de este modelo de crecimiento nos marcamos tres objetivos principales. El primero es convertir al teatro en producción de espectáculos, porque realmente la producción es lo que genera la identidad de los espacios escénicos, de los lugares de exhibición, no solamente con aquellos espectáculos que está recibiendo, sino también con los que uno está haciendo desde ellos mismos. Otro, es el trazado del puente con Iberoamérica. Los teatros del Canal son unos teatros perfectamente consolidados en España y también en Europa y es hora de abrir esa puerta hispanoamericana a través de este modelo. Y el tercer objetivo sería aquel con el que comenzamos, es decir, alcanzar ese liderazgo que la Comunidad de Madrid está teniendo en todo, también en las artes escénicas.

¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a partir de la presencia en el teatro de una serie de directores residentes que harán sus creaciones en el mismo, precisamente a través de este mecanismo de producción. Directores residentes que están seleccionados por tres elementos fundamentales, el reconocido prestigio, la experiencia y el talento. Son José Luis Alonso de Santos, una figura indiscutible en la historia de nuestro teatro, como también lo es Albert Boadella y también lo es Lluís Pascual, así como Ana Zamora, Olga Blanco y Ainhoa Amestoy.

Este conjunto de profesionales conformarán esos directores que darán el sesgo y la personalidad que entendemos que los teatros necesitan para llevarlos al lugar que donde tienen que estar en este momento. Boadella, por ejemplo, vuelve al teatro después de haberlo dirigido durante toda su primera etapa. Y todo lo que vamos a hacer ahora viene también de todo el trabajo que ha desarrollado Blanca Li en el teatro como directora artística. Este modelo, además de los seis directores residentes, se completa con la presencia de los directores de nuestros grandes festivales. Los Teatros del Canal tienen un elemento que los diferencia del resto de los que concurren en nuestra comunidad, y es que además de la programación genérica que hace el director artístico o los directores artísticos, acogen toda la programación que viene de los festivales de la Comunidad de Madrid y de nuestras otras actividades que hacemos, como la Hispanidad, la Festividad del 2 de mayo, las actividades de Semana Santa o de Navidad. La danza representada por el Festival Madrid en Danza, estará a cargo de Blanca Li y el flamenco de Antonio Benamargo. También el teatro infantil y juvenil y la música con el Festival de Arte Sacro. Es un conjunto de aportaciones artísticas que recoge a 16 profesionales de primera fila para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto.

P.- ¿Cómo va el proyecto del mini Wizink Center y cómo van a potenciar los conciertos en Madrid?

R.-Hay dos proyectos muy importantes y muy ilusionantes del Gobierno regional que tienen que ver con el deporte y con la cultura. Uno es el de la Milla Canal, que es crear todo un complejo deportivo y cultural que parte de precisamente de los Teatros del Canal, que se extiende a todas las instalaciones culturales de los teatros, como por ejemplo la Sala Canal, la sala de exposiciones y a todas las instalaciones deportivas que llegan hasta el Parque de Santander. Un proyecto que incluye la remodelación de espacios, la reordenación de las instalaciones deportivas y la apertura de otros espacios tanto para las artes escénicas como espacios expositivos. Uno de los elementos que podría estar en esa milla canal es este auditorio intermedio, este Palacio de los Deportes con capacidad para unas 5.000 localidades porque entendemos que es necesario para Madrid.

Un proyecto un poco más a medio plazo sería generar algo parecido en Carabanchel, en la parte de todos los jardines de Vistalegre, que también es un lugar que nos planteamos para la ubicación de este mini WiZink Center. Estará, si la ubicación lo permite, en uno de esos dos sitios.

P.- Hemos visto que desde la Consejería quieren dar mucho protagonismo a la danza esta legislatura, ¿a qué se debe?

R.- La danza es un elemento fundamental de nuestras artes escénicas. Los Teatros del Canal ya se han especializado en danza a lo largo de la legislatura anterior, fundamentalmente en danza contemporánea, con el trabajo de calle, tanto en los escenarios como en las residencias de creación y de investigación que se hacían en el Centro Coreográfico Canal. Y realmente ese posicionamiento ya está alcanzado. La Comunidad de Madrid y la danza están íntimamente ligadas a partir de la creación que se está realizando en este en los Teatros del Canal. Además, nosotros tenemos el proyecto anunciado de ese Plan integral de la Danza, porque la oferta de la Comunidad de Madrid con respecto a esta disciplina artística es muy amplia.

Hemos hablado del Festival Madrid en danza, hablamos ahora de las residencias de los Teatros del Canal y hablamos también de ese nuevo proyecto de creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. El Plan Integral de la Danza lo que pretende es aunar, ordenar todas estas actividades y acciones que el Gobierno regional, a través de la Consejería, está haciendo para promocionar y para solidificar la danza.

Tanto la danza contemporánea como la danza tradicional y española son base de nuestro patrimonio y es lógico que Madrid sea ese bastión de proa para la promoción de la danza española, que tanto los visitantes que llegan a nuestra región como los ciudadanos que viven aquí puedan disfrutar.

Hemos iniciado ya este proyecto con el nombramiento de su director artístico, Jesús Carmona, el mejor bailarín del mundo, y a partir de ahí vamos a ir trabajando en esa ordenación, en ese perfeccionamiento y en ese avance, en todo lo que todo lo que ocupa el espectro de la danza, desde el baile español hasta la danza contemporánea.

P.- ¿Nos puede adelantar algunos de los grandes proyectos que están planeado para esta legslatura?

R.- Los grandes proyectos son los que ya hemos comentado. Es la creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que está integrado dentro de nuestro Plan Integral de la Danza, un grandísimo proyecto de promoción y de internacionalización. También de esta disciplina, el nuevo modelo de los Teatros del Canal. Otro es la Milla Canal, un gran proyecto de legislatura aunque más a medio plazo, igual lo de Carabanchel.

Con eso tienes un espectro prácticamente completo de todo lo que vamos a hacer en esta legislatura, sin perjuicio de que, lógicamente, haremos muchísimas más actividades. Hay algo muy importante dentro de esta Consejería y es la amplitud que de acciones que puede abarcar, no solo porque las áreas son muy amplias -cultura, turismo y deporte- pero además la posibilidad de unir esas tres áreas todavía las dota de mayor envergadura si cabe.

P.- ¿Cuánto esperan que crezca el turismo en los próximos años?

R.- El turismo está creciendo de manera continuada. La expectativa que tenemos para el año es de que nos visiten 14 millones de turistas y tener un gasto turístico que supere los 15 mil millones de euros y todavía queda margen para que Madrid siga creciendo.

Una cosa importante para nosotros es que Madrid no es solamente la capital. Madrid no es solamente la llamada almendra central, sino que nosotros tenemos una grandísima oferta cultural y deportiva que luego incide directamente en el turismo en los 178 municipios restantes. Y ese es un poco el trabajo que nosotros estamos realizando desde hace ya tiempo de la mano de todas las entidades y asociaciones privadas, esa colaboración público privada entre la administración y los diferentes sectores que están haciendo que el turismo llegue donde tiene que llegar y llegue a esas cifras.

El margen todavía es amplio y el trabajo también que contemplamos en esta estrategia para el turismo global que hemos presentado para esta legislatura, es ese trabajo de hacer compatible la vida y la idiosincrasia de nuestra propia región con todos los visitantes que llegan a verla. Porque realmente el gran privilegio de Madrid, lo que la destaca del resto del mundo y lo que la ha convertido en esa mejor ciudad del mundo, es su estilo de vida y su propia idiosincrasia, su propio ser. Y eso es lo que nosotros tenemos que preservar. Pero insisto, todavía quedan márgenes de crecimiento.

P.- ¿Temen que injerencias del Gobierno de Sánchez puedan estropear los planes de crecimiento que tiene la Comunidad de Madrid?

R.- No debe ocurrir que desde ninguna de las administraciones competentes en los diferentes ámbitos de nuestra acción entorpezca el crecimiento de la otra. Nosotros entendemos que que la Administración debe colaborar, debe ir de la mano y debe pensar siempre en el bien común. Nuestro deseo es que todas las administraciones competentes de los diferentes ámbitos puedan colaborar para conseguir algo que nos parece fundamental, que es el bien común y el servicio al ciudadano. Por eso, decía que no es tanto un temor como la constatación de que determinadas decisiones del Gobierno de España inciden en que eso no se pueda hacer. Están, de alguna manera siendo una barrera para el crecimiento de la Comunidad de Madrid. Espero que todo eso no llegue más allá. Espero que podamos colaborar, porque insisto en que el crecimiento de la Comunidad de Madrid, como del resto de comunidades que forman nuestro Estado, al final redundan en el éxito de todos, redundan en el éxito de España.

P.- Hemos visto recientemente sus quejas por el proyecto de El Prado Extendido, ¿por qué creen que es perjudicial para Madrid?

R.- El Gobierno de España ha dicho es que estaba trabajando en un cambio de gestión con respecto al Museo del Prado. Un cambio de gestión que no han explicado y que fundamentan en un proyecto histórico que primero se llamó Prado Disperso, allá por el siglo XIX, que consistía en hacer una catalogación, hacer una sistematización de la obra perteneciente al Prado, que estaba fuera de su de su sede, de su sede en Madrid. Ese Prado Disperso hace un par de años, pasa a llamarse Prado Extendido y tiene ese mismo origen y esa misma finalidad que es la de entender y catalogar esa esa gran cantidad de obra que fuera.

El Prado tiene unas 8.000 piezas pictóricas de las cuales están están expuestas unas mil y pico y hay 3.000 fuera del mismo. Hasta ahí no hay ningún problema. Lo que nos suscita la duda y dónde tenemos la necesidad de entender es en qué va a consistir ese cambio de gestión. Porque el Prado Disperso y el Prado Extendido ya estaban anunciados y ya sabemos lo que es. Lo que queremos saber es si la acción del Gobierno de España va a cambiar precisamente esa visión del Museo del Prado que tenemos hoy, esa concepción del Museo del Prado que tenemos hoy. Porque nosotros entendemos que la filosofía, la finalidad del museo, precisamente es aunar las obras para que el visitante las pueda disfrutar en un contexto, pero las pueda disfrutar todas juntas, porque de alguna manera el diálogo expositivo, el discurso expositivo, eso es lo que eso es lo que está planteando. Y el Museo del Prado está en Madrid y, además, está en un paisaje que es Patrimonio de la Humanidad y está rodeado de otra gran cantidad de museos y es motor de nuestro turismo. Hay muchos elementos que determinan que nosotros nos hagamos la pregunta de cuál va a ser ese cambio de gestión en el caso de que vaya a ocurrir.

P.- De momento, no parece que vayan a sacar obras actualmente expuestas en El Prado pero, ¿temen que eso podría llegar a pasar?

R.- Sin duda alguna. Los hechos del Gobierno de España no están siendo de favorecer a la Comunidad de Madrid, eso es evidente. Todo lo contrario, están siendo de alguna manera de entorpecer ese evidente crecimiento de Madrid. Estamos viendo el ejemplo ahora con con los Cercanías y hay más de ellos. Queremos entender en qué va a consistir ese ese cambio de gestión, en ese cambio de perspectiva en la gestión del Museo del Prado, ya que es un museo nacional. Queremos entender a qué se refiere el ministro Urtasun, por ejemplo, cuando habla de descentralización de los museos.

P.- Respecto a la obra de Alsasua, ¿no les incomoda que vaya a representarse en un teatro sufragado por la Comunidad una obra que pone en la picota a la Justicia y puede ofender a la Guardia Civil?

R.- Hay varios temas. El espectáculo no pone en la picota a la acción de la justicia. El espectáculo no pone en la picota a la Guardia Civil ni a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El Teatro de la Abadía es una fundación participada mayoritariamente por la Comunidad de Madrid, pero no es un teatro de la Comunidad de Madrid. Es un teatro que está participado económicamente por la Comunidad de Madrid y a cuyo patronato pertenecemos. Por otra parte, el Gobierno de la Comunidad, como no podía ser de otra manera, va a estar siempre al lado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Va a estar siempre al lado de la acción de la Guardia Civil y van a estar siempre al lado de las víctimas del terrorismo. Y ese es nuestro punto de partida.

A partir de ahí, también es verdad que nosotros defendemos ahora y hemos defendido siempre la libertad de expresión, la libertad de creación artística y la libertad del ciudadano, la libertad del público para elegir qué espectáculo ve. Efectivamente, si ese espectáculo tuviese cualquier viso, cualquier indicio de poder entrañar un ilícito penal, existen los mecanismos para poder ir contra eso. Pero criminalizar la ficción que se realiza sobre los escenarios puede ser peligroso porque realmente la libertad de expresión es la que nos garantiza a todos el que podamos vivir en comunidad, el que podamos vivir en sociedad y sobre todo en que nos conformemos como una sociedad más justa y más crítica. Dicho esto, insisto en ese posicionamiento al lado, por supuesto, de las víctimas y por supuesto, de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, pero también al lado de la libertad de expresión artística. El espectáculo no está poniendo en la picota nada. El espectáculo está dando dos visiones de un hecho, un hecho que además fue juzgado y que los culpables fueron condenados. Son culpables y fueron condenados. A partir de ahí, en el escenario se realiza una ficción que no tiene por qué gustar a todo el mundo, pero que si es delito tendrá que demostrarse.

P.- Pero fue el propio PP de Vitoria el que señaló esta obra y pidió su retirada en esa ciudad por suponer «adoctrinamiento nacionalista».

R.- La Comunidad de Madrid no censura. La Comunidad de Madrid va a estar siempre al lado de las víctimas. La Comunidad de Madrid va a estar siempre al lado de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y siempre al lado de la libertada expresión. No se cancela y no se censura.