Nadie da crédito pero llega el Carnet Senior de Madrid y así puedes pedirlo: las ventajas no te las vas a creer

La Comunidad de Madrid ha lanzado el nuevo Carnet Senior, que permitirá a las personas mayores de 60 años disfrutar de numerosas ventajas y descuentos en la zona más próspera de España. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vuelve a ser pionero en una idea que beneficiará a este sector de la población. Consulta en este artículo todos los requisitos que debes tener para solicitar el Carnet Senior de la Comunidad de Madrid.

La Madrid de Ayuso está a la vanguardia a nivel mundial y no es casualidad que la región sea la zona más boyante de España. La Comunidad de Madrid no deja a nadie en el camino y por ello en los últimos días ha confirmado su apuesta por los mayores madrileños con el Plan de Envejecimiento Activo y su nuevo Carnet Senior, que permitirá al sector más envejecido de la población disfrutar de numerosas ventajas en el territorio más próspero del país.

«La Comunidad de Madrid estrena el Plan de Envejecimiento Activo que incluirá un Carnet Senior para mayores de 60 años», publicó la Comunidad de Madrid en su día en su página web oficial, en la que confirmó que lanzará en los próximos meses el nuevo Carnet Senior, «que permitirá a los ciudadanos de más de 60 años acceder a todo el mapa de recursos públicos y conocer la oferta de actividades en el ámbito privado que tienen a su disposición».

👴👵 La Comunidad de Madrid ha presentado el nuevo Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia. ✅ Más de 100 medidas y 400 millones de euros de inversión. +Info: https://t.co/rnB4On2A4A pic.twitter.com/E2sf0OcrAL — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) September 30, 2025

«El Carnet Senior se articulará en torno a una plataforma digital que garantizará la interconexión con la Historia Social única y los centros virtuales de usuarios que se desarrollen para los beneficiarios de la cartera de Servicios para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como el de teleasistencia avanzada», informó la Comunidad de Madrid sobre este nuevo Carnet Senior.

El Carnet Senior de Madrid

El nuevo Carnet Senior de Madrid fue presentado el pasado 30 de septiembre en un acto celebrado en la Real Casa de Correos en el que se homenajeó a los 2.724 madrileños de más de 100 años. Durante su intervención, Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, presentó un documento en el que se incluían más de 100 medidas de este nuevo plan en el que se invertirán 400 millones y que «condensa, en un único documento y de forma sistemática, los servicios y prestaciones más importantes con las que cuentan estas personas, tanto en la actualidad como las que puedan tener en el futuro, para el impulso de un envejecimiento saludable que les permita participar activamente en la sociedad con la mayor autonomía».

La medida estrella dentro de este Plan de Envejecimiento Activo es el nuevo Carnet Senior de Madrid, que será similar al Carnet Joven del que pueden disfrutar más de 700.000 madrileños. Así que el requisito indispensable para acceder a este Carnet Joven de Madrid es tener más de 60 años y estar empadronado en la Comunidad de Madrid.

Con este Carnet Senior, en su versión física o digital, los mayores de 60 años podrán tener importantes descuentos en las distintas actividades culturales, sociales y educativas que se celebren en la región. Así que el sector más envejecido de la población podrá acceder a un módico precio a actividades que fomenten el entretenimiento y el aprendizaje a través de la enseñanza tecnológica o incluso la universidad. También podrán acceder a descuentos en actividades que fomenten la salud, ya sea a través de la actividad física o el bienestar emocional.

En las próximas semanas la Comunidad de Madrid ofrecerá más información sobre este nuevo Carnet Senior que todo hace indicar que estará disponible para los mayores de 60 años a partir del próximo 1 de enero de 2026.