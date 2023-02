Leguina desmonta las mentiras de Mónica García y Lobato sobre la sanidad y sus caras son un poema

Los candidatos de Más Madrid, Mónica García, y del PSOE, Juan Lobato, se han quedado atónitos cuando el ex presidente socialista Joaquín Leguina ha expuesto que los problemas de la Sanidad pública no son un fenómeno exclusivamente madrileño. Las caras de los portavoces parlamentarios se han convertido un poema, ya que ellos consideran que Ayuso es la culpable de todos los males y que en las regiones socialistas no hay problemas en los sistemas de salud.

En su discurso este viernes con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, Leguina ha admitido que en Madrid hay «problemas» como «la vivienda, la baja fecundidad y con los sanitarios», a quienes se les «debe mucho», sobre todo, tras la pandemia. «Pero, ¿es un problema exclusivamente de Madrid? Quien diga eso, miente. Esos problemas tienen que ver desde el conjunto del Estado y seguro que se va a abordar así y se va a solucionar. Si no, dentro de 40 años me vuelven a llamar», ha esgrimido el ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid. Afirmación que ha levantado sonoros aplausos entre el público presente en la sede del Gobierno de Madrid, pero Lobato y García se han mirado mutuamente con cara de circunstancias.

Joaquín Leguina ha ensalzado a los gobiernos del PP en la celebración del acto institucional. A lo largo de su intervención ha desatado varios momentos de aplausos, pero García y Lobato se han inclinado por permanecer impasibles y no aplaudir las palabras del jefe del Ejecutivo regional entre 1983 y 1995.

A juicio del ex presidente, la región y la capital están «muchísimo mejor» tras los gobiernos del PP. «¿Qué es lo que ha pasado después de que perdiera las elecciones? ¿Madrid está mejor o está peor? La Comunidad y el Ayuntamiento están mejor; diría que muchísimo mejor. Y algo tendrán que ver los que me han sucedido en el cargo y los gobiernos que se han sucedido detrás», ha reconocido.

Logros

Leguina ha recordado en su discurso los hitos de su Gobierno socialista como la creación de la bandera, el himno, su política de vivienda y la creación del Consorcio Regional de Transportes. De esta forma, ha remarcado que la región es un lugar «atractivo», al que llegan casi el 70% de las inversiones. «Por algo será», ha insistido, para apostillar a continuación que en Madrid nadie «se siente de fuera».

Acto por los 40 años de Estatuto de autonomía.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso no ha ahorrado en parabienes a su predecesor. Cree que los madrileños se sienten «muy afortunados» de tener a Leguina «como padre» de la autonomía. Esta ha sido la primera vez que Ayuso y Leguina se reencontraban públicamente después de que el PSOE suspendiese de militancia a Leguina por haber asistido a un acto junto a la presidenta en la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021.

Tras ese incidente, la actual dirigente regional afirmó que estaría «encantada» de contar con el expresidente para «algún cargo institucional». De todas formas, añadió que, en su opinión, Leguina sólo quiere «que se acabe ya el sanchismo que está destrozando al PSOE».

Tras el acto, el ex presidente madrileño ha insistido, en declaraciones a los periodistas, en que no se va a «pasar al PP» ni tampoco va a participar en ningún mitin de campaña de Ayuso. «Sigo mi posición de los viejos socialistas, del centroizquierda dialogante a favor de los de abajo, pero no en contra de los de arriba», ha zanjado.