Leguina afirma que Madrid está «mucho mejor ahora» que cuando gobernaba el PSOE

El ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha afirmado que la región está «mucho mejor ahora» que cuando gobernaba el PSOE. Así lo ha manifestado el único socialista que ha gobernado Madrid en el acto de conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía que se ha celebrado este viernes en la Puerta del Sol.

«Madrid está mejor que cuando perdí las elecciones, yo diría que mucho mejor. Y algo tendrá que ver los que me han sucedido en el cargo y los gobiernos que se han ido formando», ha proclamado Leguina frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encargada de clausurar el acto.

El ex socialista, que fue expulsado del partido el año pasado por acudir a un acto con Díaz Ayuso, ha subrayado que Madrid es ahora «mucho más atractivo» que por aquel entonces, aunque ha matizado que no quiere decir «que no fuera atractivo».

Leguina ha recordado que casi el 70% de la inversión extranjera que llega a España lo hace a la Comunidad de Madrid y ha celebrado el reciente viaje de Ayuso a Londres para continuar captando inversión más allá de nuestras fronteras. «El hecho de que en Madrid nadie es extranjero tiene mucho que ver con todo esto, es un sitio donde nadie se siente de fuera», ha opinado.

Con todo, el ex socialista ha afirmado que Madrid «tienen problemas» sobre todo relacionados con la vivienda y la sanidad, aunque ha agregado que sus problemas no son diferentes a los que sufren el resto de comunidades autónomas.

«Quien diga que son problemas exclusivamente de Madrid, miente. Son problemas que se tienen que abordar desde el conjunto del Estado», ha manifestado en un discurso que ha sido interrumpido en varias ocasiones con aplausos de los asistentes.

Por su parte, Díaz Ayuso ha arrancado su discurso de clausura del acto alabando el trabajo que hizo Joaquín Leguina al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cargo que ocupó entre 1983 y 1995. «Somos muy afortunados de tener a Loaquin Leguina como padre de nuestra autonomía», ha indicado la presidenta madrileña.