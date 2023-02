La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha compartido la noche de este martes una cena con más de una decena de los principales inversores británicos, quienes le han mostrado su interés por la región para expandir su capital y sus proyectos empresariales.

Fuentes presentes en el encuentro, de carácter privado, han señalado a OKDIARIO, la buena disposición que han tenido los presentes, entre ellos Blackstone, Societé Generale, Citi Group y Santander UK, entre otros, y es que, tal y como afirmó el director de Invest in Madrid, Rodrigo de la Mota, a este periódico, cuando Díaz Ayuso asiste a este tipo de viajes produce un «efecto multiplicador» respecto al interés de los potenciales inversores en Madrid.

Durante el encuentro, los inversores han alabado, sobre todo, la política económica y fiscal implementada por la presidenta, así como la forma pionera que tuvo de gestionar la pandemia del covid-19, han indicado esas mismas fuentes.

Díaz Ayuso ha estado acompañada en esa cena, uno de los principales motivos del viaje de carácter eminentemente económico, por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, quien se ha encargado de suplirla en la agenda de la mañana de este martes debido a que Díaz Ayuso se encontraba indispuesta.

Así, el consejero se ha reunido con el jefe de Políticas y Recursos de la City de Londres, Chris Hayward, y, posteriormente, ha visitado Wayra UK, hub de innovación y aceleradora de startups digitales de Telefónica que trabaja en Latinoamérica y Europa en el campo de Internet y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El consejero, que ha recordado que la City de Londres es «el principal centro financiero del continente» ha explicado que despacharon sobre ideas conjuntas y sobre por qué Londres cada vez ve más a Madrid como «un lugar de interés en el apartado financiero de fintech de todas las startups financieras».

Mientras tanto, en la segunda reunión ha destacado que pudieron «conocer mejor motivaciones o explicaciones de por qué Londres está siendo uno de los grandes centros de startups y de nuevas empresas en todo el mundo, al tiempo que Madrid continúa su ascenso en ese aspecto». En este sentido, el consejero ha destacado como la región está implementando un entorno de impuestos que no desincentiva y un entorno regulatorio que no «ponga imposible» al que quiera emprender una nueva idea.

El día anterior, la presidenta madrileña desplegó una importante agenda en su primer día de viaje oficial en la capital británica, que arrancó con una visita a Digital Catapult, de Innovate UK, la agencia nacional de innovación del Gobierno británico, donde se reunió con el director de Política, Investigación y Compromiso Estratégico, Phil Young. A continuación participó en un almuerzo en el restaurante español Hispania con miembros del Partido Popular en el Reino Unido, así como empresarios españoles afincados en la capital británica y, después, visitó Colt Technology para conocer los planes de inversión de la compañía en la región en materia de infraestructura digital.

La jornada culminó con un encuentro coorganizado por la British Chamber of Commerce in Spain y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid en Londres, al que asistieron más de un centenar de personas y en el que, tras sentirse momentáneamente indispuesta, pronunció un discurso centrado en explicar las políticas liberales que está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid, actual primera potencia económica de España.

Este martes, antes de la cena con inversores, Isabel Díaz Ayuso, ya recuperada de su malestar, ha acudido a la London School of Economics (LSE) para conocer proyectos de emprendimiento, financiación y aceleración de startups que desarrolla esta institución.

El viaje oficial a Londres culmina este miércoles con un desayuno informativo en el Banco Santander, donde el director de Invest in Madrid, la oficina regional de atención al inversor extranjero, hará una presentación sobre los principales motivos para invertir en Madrid. A continuación, Díaz Ayuso se reunirá con la presidenta de Microsoft Europa, Cindi Rose, y, antes de emprender el viaje de vuelta a Madrid, mantendrá un encuentro con Rajesh Agrawah, Deputy Mayor of London for Business.