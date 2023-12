Iglesias escupe bilis por la fuga de Sotomayor e insinúa que se droga: «Ya puedes pasarte de las rayas»

El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, no está nada contento con la espantada del partido que están haciendo varios dirigentes por la deriva de la formación. Para dejar patente su enfado, el antiguo vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez ha cargado este miércoles contra Roberto Sotomayor, uno de los dirigentes que se han marchado, insinuando que se droga.

Sotomayor, que fuera candidato a la Alcaldía de Madrid por Podemos en las elecciones del pasado 28 de mayo, anunció su renuncia el pasado lunes y este miércoles ha concedido una entrevista al diario El País donde ahonda en el porqué de esta decisión. Una entrevista que Iglesias ha calificado en un artículo en CTXT como una «rajada» de un ex dirigente de Podemos que «un día después de marcharse acude a la llamada del periódico de Prisa a hablar mal del que hasta ayer fue su partido y de Canal Red».

«Vente aquí, guapo, que te voy a hacer ahora todas las entrevistas que no te hice en campaña. Vente que con un poco de suerte te ofrecen un puesto en Sumar si dices lo que tienes que decir. Aquí te vamos a cuidar. Ya puedes salir todas las noches y pasarte de la raya y de las rayas y no te va a pasar nada, campeón. Ya puedes cobrar el bono social como Mónica García, ya puedes vivir en la casa que quieras, ya puedes ser un dirigente de izquierdas respetable», ha escrito Pablo Iglesias arremetiendo contra Sumar, contra El País, contra la ministra de Sanidad y, sobre todo, contra Sotomayor en un mismo párrafo.

Unas palabras de Iglesias a Sotomayor a las que ha respondido Ramón Espinar con mucha ironía en sus redes sociales. «El que esté libre de rayas, que tire la primera fatwa. Epístola de Pablo a los fariseos», ha escrito el que fuera hombre fuerte de Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid.

Roberto Sotomayor presentó su dimisión el pasado lunes, al mismo tiempo que lo hizo la ex portavoz en la Asamblea de la Comunidad, Carolina Alonso. Sotomayor afirmó que se trataba de una decisión «dolorosa» pero avisó que no dimitirá de «la lucha social ni de seguir creyendo en espacios de entendimiento y unidad».

Hoy he presentado mi dimisión del CCE y mi salida de Podemos. Hay decisiones que son necesariamente dolorosas y esta es una de ellas. No dimitiré de la lucha social, de seguir creyendo en espacios de entendimiento y UNIDAD. Madrid bien lo merece.

Por su parte, Alonso también comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde publicó una carta en la que explicaba ampliamente los motivos «políticos, orgánicos y personales» para tomar la decisión.

Llevo días meditando esta decisión, no me gustan las decisiones en caliente y tras hablar con las personas que más me han apoyado en los últimos tiempos en la organización, he decidido dar un paso atrás y desvincularme de toda estructura orgánica de Podemos y de participar de… pic.twitter.com/HArQ4AN7ks

— Carolina Alonso (@Carolalon1) December 11, 2023