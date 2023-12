Espantada en Podemos: Roberto Sotomayor y Carolina Alonso dejan el partido

El que fuera candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, y su ex portavoz en la Asamblea de la Comunidad, Carolina Alonso, se han dado de baja del partido morado este lunes y han dimitido de sus cargos en el Consejo Ciudadano Estatal (CEE), el órgano ejecutivo de la formación. Los ex cargos del partido en Madrid han dejado el movimiento con críticas a la deriva de Podemos en sus redes sociales.

Hoy he presentado mi dimisión del CCE y mi salida de Podemos. Hay decisiones que son necesariamente dolorosas y esta es una de ellas. No dimitiré de la lucha social, de seguir creyendo en espacios de entendimiento y UNIDAD. Madrid bien lo merece.

En sendos comunicados en sus perfiles, ambos ex militantes de la formación que dirige Ione Belarra han justificado su salida. Sotomayor manifiesta en su carta que a pesar de su ilusión por el proyecto, «desde la dirección Estatal, tenían otros planes y otros objetivos». «Ya nadie coge el teléfono, ni responde a los mensajes, se actúa y decide en pequeños grupos de decisión, algunos parece que sobramos, las distancias se agigantan con la dirección estatal de Podemos», reza su texto.

La gota que ha colmado el vaso del ex atleta ha sido la decisión de romper con Sumar sin consultar a su órgano ejecutivo. Critica que el CEE es «un órgano de dirección en donde prácticamente ya no se consulta ninguna decisión importante» y que «no haya sido consultado a los inscritos previamente».

El ex candidato a la alcaldía de Madrid se queja de «la decisión de no acudir al acto de Magariños», con el que Yolanda Díaz echó a andar su proyecto político, Sumar. «Se eligió la peor de las estrategias posibles», reconoce el hasta hora miembro de Podemos.

Ahora, considera que es el momento de dar un paso al lado porque «quizás haga falta otra hornada de dirigentes que no esté tan implicada emocionalmente en esta batalla interna». «El tejido social nos ve con rechazo», sentencia Sotomayor. El ex miembro del órgano ejecutivo relata en su comunicado que «hace mucho tiempo que dejamos de hablar al país, y sólo hablamos a los militantes».

El atleta retirado cree que la creación de Sumar fue una «oportunidad» pero que se desperdició para, en su lugar, «confrontar directamente como si de un campeonato por saber quién se quedará con el espacio se tratara».

Carolina Alonso, ex portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, también ha publicado un comunicado compartiendo las mismas ideas que Roberto Sotomayor. En su carta, Alonso censura la expulsión de miembros de Podemos porque «sólo generan enemigos que posiblemente se encuentren más tarde». «La gente no se va, solo cambia de lugar», reflexiona en su nota.

Llevo días meditando esta decisión, no me gustan las decisiones en caliente y tras hablar con las personas que más me han apoyado en los últimos tiempos en la organización, he decidido dar un paso atrás y desvincularme de toda estructura orgánica de Podemos y de participar de… pic.twitter.com/HArQ4AN7ks

— Carolina Alonso (@Carolalon1) December 11, 2023