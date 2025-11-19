Dónde actúan Los Morancos en Madrid: cuándo y dónde ver su último espectáculo

El dúo humorístico formado por los hermanos Jorge y César Cadaval, conocidos como Los Morancos, regresa a Madrid con la segunda temporada de su espectáculo «Bis a Bis», que se podrá disfrutar en el Teatro Capitol Gran Vía, en pleno corazón de de la capital, hasta el 30 de noviembre de 2025, con funciones de viernes a domingos. Este espectáculo, que combina comedia, música y parodias de personajes de actualidad, presenta una trama carcelaria hilarante y un elenco de personajes divertidos que acompañan a los hermanos en una aventura llena de enredos y situaciones absurdas.

Con más de 45 años de trayectoria, Los Morancos se han consolidado como uno de los dúos cómicos más influyentes de España. Originarios de Triana, Sevilla, Jorge y César comenzaron su carrera en televisión, participando en el programa «Un, dos, tres…», aunque su verdadero salto a la fama llegó con la gala de Nochevieja de TVE en 1985, donde hicieron una parodia de flamenco en inglés que les catapultó a la fama. A lo largo de su carrera, han intervenido en diversos programas como «Pero… ¿esto qué es?», especiales cinematográficos, y han firmado contratos con TVE desde 1993 para la realización de programas y especiales de gran audiencia.

Dónde actuán Los Morancos en Madrid

El espectáculo está producido por Estarciera Producciones y se representa en el histórico Capitol Gran Vía, un espacio emblemático inaugurado en 1933 y situado en la Gran Vía 41, cerca las estaciones de metro Callao (L3 y L5) y Santo Domingo (L2).

«El humor está en el punto de mira y los humoristas en el punto de ira». La vida de los humoristas del país cambia de forma radical con la nueva y estricta Ley Mostaza, que limita el nivel de ofensa del humor hasta tal extremo que todo el elenco cómico nacional termina en prisión, incluidos Los Morancos.

Jorge y César deberán aprender a desenvolverse en el tenso y peligroso ambiente carcelario, algo que incluso pondrá a prueba su relación. Mientras tanto, sus personajes más cercanos idearán un plan urgente para liberarlos, aunque, conociendo a Omaita, Antonia y compañía, es posible que lejos de arreglar el problema lo empeoren aún más. En esta trama carcelaria, repleta de parodias de personajes actuales y de todo tipo, tampoco faltarán los momentos musicales. ¡El humor está entre rejas!… ¿Nos ayudas a liberarlo?

Cuándo y qué días

El show tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos, y las funciones en el Teatro Capitol Gran Vía están programadas de la siguiente manera:

Viernes, 21 de noviembre a las 18:00 horas, desde 36,00€

Sábado, 22 de noviembre a las 17:00 horas, desde 45,00€

Domingo, 23 de noviembre a las 16:30 horas, desde 45,00€

Viernes, 28 de noviembre a las 18:00 horas, desde 27,00€

Sábado, 29 de noviembre a las 17:00 horas, desde 45,00€

Domingo, 30 de noviembre a las 16:30 horas, desde 45,00€

La segunda temporada de «Bis a Bis» no sólo consolida la relevancia de Los Morancos en el ámbito del humor, sino que también ofrece una visión crítica y divertida sobre la sociedad actual en pleno corazón de Madrid. La obra invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión y la función social del humor.

Dónde ver Bis a Bis, el último espectáculo de Los Morancos

Los Morancos son especialmente conocidos por sus personajes Antonia y Omaíta, que incluso llegaron a protagonizar su propia serie en prime time en TVE. Su humor ha trascendido generaciones y medios, incluyendo versiones musicales de éxito, como la adaptación de «Dragostea din tei» de O-Zone, que se convirtió en un himno gay en varios países de Latinoamérica. Además, Jorge y César han participado en numerosos talent shows desde 2008, como «¡Mira quién baila!», «Tú sí que vales», «Tu cara me suena» y «Pequeños Gigantes», ya sea de manera conjunta o por separado, mostrando siempre su versatilidad y capacidad de reinventarse.

«Bis a Bis», un espectáculo que mezcla comedia y crítica social, nos muestra cómo la vida de los humoristas se ve completamente alterada tras la entrada en vigor de la nueva Ley Mostaza, una normativa que limita el nivel de ofensa permitido en el humor. Esta ley provoca que todo el elenco cómico nacional entre en prisión, incluyendo a Los Morancos, lo que da inicio a una serie de situaciones hilarantes dentro del ambiente carcelario. Jorge y César deberán adaptarse a este entorno hostil, lo que generará tensiones incluso entre ellos.

Mientras tanto, sus amigos más allegados, incluidos Antonia, Omaíta, Charini, Paco, Jenny, el Rey Emérito, Corina, el Rey Charles y la Reina Camila, deberán idear un plan para liberarlos. Conociendo sus peculiares personalidades, es probable que, lejos de resolver el conflicto, sus intentos generen situaciones aún más cómicas y disparatadas, llenas de equívocos, parodias y momentos musicales que amenizan la trama.

En definitiva, el espectáculo de Los Morancos en Madrid es un viaje a través del ingenio, la sátira y la música en el que nos recuerdan por qué siguen siendo un referente del humor español tras más de cuatro décadas de trayectoria.