Dimite la jefa de prensa de Rita Maestre tras la «victoria incontestable» del PP y la bajada de 7 ediles

Más Madrid registra los primeros movimientos tras el batacazo electoral tras las mayorías absolutas de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Pepa López, jefa de prensa de Rita Maestre desde que entró en el Gobierno municipal como portavoz en 2015, ha decidido irse. Aunque la formación creada por Íñigo Errejón asegura que son líderes de la oposición, lo cierto es que han perdido 7 actas de ediles y más de 100.000 votos.

La hasta ahora responsable de comunicación de Maestre ha decidido dar un paso atrás. Más Madrid no ha cumplido sus expectativas electorales y, por ahora, la única decisión conocida es la determinación personal de la dircom de dejar su puesto como asesora nivel 26 en el grupo municipal de Más Madrid. Se trataba de una profesional de largo recorrido. Licenciada Ciencias de la Información Universidad Complutense de Madrid en 1992 y

Master de RNE, desde 2007 ha pasado por cargos de comunicación en política. Del grupo parlamentario de IUCM (2007-2010), del partido Equo (2010-2014) y de la plataforma Ahora Madrid que llevó a Manuela Carmena a la Alcaldía entre 2015 y 2019.

Más Madrid pierde un tercio de su fuerza en el Consistorio de Madrid y, como ya comentó el alcalde Almeida en una reunión interna con su equipo, el grupo municipal de Rita Maestre perdería recursos. El número de asesores tendrá que reducirse, también baja la asignación para gastos corrientes. Además, previsiblemente se tendrá que hacer hueco como asesores a candidatos a concejal que contaban con salir elegidos.

Este sábado en la sesión de la segunda investidura a Almeida, OKDIARIO preguntó a Mónica García y Rita Maestre, portavoces de Más Madrid, qué cambios iban a tomar para tratar de evitar en 2027 más mayorías absolutas, sin embargo, se limitaron a decir que iban a seguir trabajando. No asumen la autocrítica al menos en público y evitan por ahora hablar de decisiones contundentes.

Maestre aseguró que el grupo municipal que lidera «ni se martiriza», ni «llora», ni «pelea por el segundo puesto» en el Palacio de Cibeles. «Madrid no se merece que nos rindamos ni que bajemos los brazos. Trabajaremos por los derechos de los barrios y de la gente corriente. Vamos a por ello, que hoy empieza todo de nuevo», comentó la concejal.

La edil desató los aplausos de la bancada del PP al reconocer su «victoria incontestable». Ha defendido que la democracia «es el mejor sistema posible», algo que hay «que creérselo siempre, incluso cuando pierdes, porque todos los gobiernos salidos de las urnas son legítimos al venir de la voluntad popular».

Con la subida considerable del PSOE con Reyes Maroto, Maestre trató de reivindicar a Más Madrid. «A pesar de que nos veían como flor de un día cuando la gran Manuela Carmena dejó la política, somos un proyecto sólido, arraigado en Madrid y seguiremos aquí muchos años haciendo la mejor política para los madrileños y madrileñas», expuso.

«No nos conformamos con ser líderes de la oposición, no venimos a perder bien, venimos a ganar y a trabajar para volver al Gobierno de Cibeles. No venimos a pelear el segundo puesto, no vamos a conformarnos, vamos a por todo», esgrimió Rita Maestre como recoge Europa Press.

Maestre se muestra partidaria de «no echar la culpa a otros» por la derrota. «Toca pensar, centrarse, sacar imaginación, autocrítica y buenas ideas para sacar el mejor proyecto y el mayoritario. No vamos a martirizarnos pero vamos a trabajar para llegar más lejos de donde estamos hoy», indicó.

Maestre se agarraba a encuestas que durante meses decían que la diferencia entre el bloque de la derecha y el de la izquierda, con Maestre a la cabeza, estaba en uno o dos ediles. Finalmente PP y Vox suman 34 asientos en el Pleno y Más Madrid y PSOE, sólo 23. Un total de 11 escaños de diferencia. Rita Maestre no consigue ser la alcaldesa más joven de la historia pero salva el puesto simbólico de jefa de la oposición.