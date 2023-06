Almeida arenga a sus 29 ediles: «Tenemos la mayoría que queríamos, no podemos defraudar la confianza»

Primera reunión de los 29 nuevos concejales del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Con José Luis Martínez-Almeida al frente, han hablado a lo largo de una hora para trazar las líneas maestres de lo que va a ser el primer mandato municipal con mayoría absoluta desde que la que consiguió Alberto Ruiz-Gallardón en 2011. «Tenemos lo que queríamos, no podemos defraudar la confianza de los ciudadanos», ha trasladado el regidor a los suyos.

El clima de este encuentro que desvela OKDIARIO ha sido de «felicidad total». «Ver a 29 hombres y mujeres cuando antes éramos sólo 15 es muy gratificante. Casi no cabíamos en la mesa. El alcalde nos ha trasmitido la responsabilidad con este caudal de confianza conseguido. Estamos como motos, es el Gobierno que queríamos: sólido, monocolor… Desde el minuto uno a tomar decisiones y a cumplir», indica una fuente.

Almeida ha agradecido el trabajo realizado a toda la candidatura. «La campaña ha ido hacia arriba, de menos a más. Todos habéis estado a todo lo que se os ha pedido», ha comentado. El mensaje central ha sido el de que «esto ya empieza» y hay que ponerse «manos a la obra».

El esfuerzo realizado en las semanas de campaña fue desbordante, días de «completa locura» por lo que admiten: «No nos habíamos podido ver todos hasta ahora». En la noche electoral no pudieron estar todos en la sede de Génova, por lo que ha sido este miércoles el primer día en el que se han sentado juntos. Un encuentro en el Edificio de Grupos de la calle Mayor al que han llegado caminando desde el Palacio de Cibeles y tras tomar un pincho de tortilla. Por ahora no se ha constituido el Pleno municipal, así que no ha sido una reunión formal. «Nos hemos sentado por orden de la lista», indican. Almeida ahora está perfilando las estructuras y luego puede haber cambios de jerarquías.

El alcalde en ese punto ha calmado los ánimos: «Cada uno esté donde esté, tendrá su importancia y su responsabilidad». Una hora antes, ante los micrófonos Almeida ha avisado: «Comparto la visión del presidente Alberto Núñez Feijóo acerca de la necesidad de gobiernos más eficaces, más reducidos y ejemplares en el momento económico que vive España». Por ahora sólo se sabe que Inma Sanz sucederá a Begoña Villacís como vicealcaldesa.

Por otra parte, los ediles populares no se han podido resistir a comentar la situación política general. «Nos ha trastocado un poco la fecha del 23 de julio, pero nos da igual, hemos visto que la gente está enchufadísima», relatan desde dentro del PP de la capital.

Primera reunión de los ediles electos del PP.

Los concejales poco a poco van recogiendo el kit de bienvenida al Consistorio. Se les ha entregado una cartera de mano con los nombres serigrafiados para meter los documentos claves. Se les ha facilitado la regulación básica, una guía con lo más importante, un calendario con las fechas clave, etc. También recibirán la medalla de concejal para los actos más institucionales.

Oposición

Otro de los chascarrillos de este primer encuentro, ha sido sobre la oposición. «A ver cómo se recolocan. Será una pugna entre Más Madrid y PSOE para liderar la oposición. Más Madrid que no venda otra cosa: han perdido mucha fuerza, pasan de 19 a 12, tendrán menos personal», exponen voces autorizadas. A diferencia del PP, que vive uno de sus mejores momentos de su historia reciente, los grupos de Rita Maestre (Más Madrid), Reyes Maroto (PSOE) y Javier Ortega Smith (Vox) iniciarán una profunda reflexión para tratar de revertir el tsunami que han supuesto Almeida e Isabel Díaz Ayuso.